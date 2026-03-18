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Se separó un importante conductor de la televisión argentina luego de 30 años

El periodista y su pareja habían tenido una crisis hace un año, la superaron y hace dos meses volvieron a pelearse. Por ese motivo, decidieron romper su vínculo para siempre.

Se separó Gustavo López.
Se separó Gustavo López.Redes sociales

Luego de 30 años de relación, el periodista deportivo Gustavo López se separó de su pareja Laura Subise. La decisión fue mutua luego de una serie de crisis que enfrentaron en los últimos meses con años de convivencia y dos hijos en común. “Está confirmado”, explicaron en LAM.

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.
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El conductor Ángel de Brito reveló que decidieron terminar luego de un proceso de desgaste. “Separación confirmada, tras treinta años de pareja. Ella no es famosa, la conocemos por ser ‘la mujer de’”, contó.

A lo que Pepe Ochoa, panelista de LAM, agregó: “Tienen dos hijos en común. Él es muy famoso, tiene mal carácter. Hace un año tuvieron una crisis fuerte y decidieron volver, pero hace dos meses atravesaron otra crisis y tomaron la determinación de separarse para siempre”

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La exesposa siempre mantuvo bajo perfil, a pesar de la gran exposición que tuvo el periodista deportivo desde el inicio de su carrera. Juntos fueron padres de dos hijos y compartieron 30 años. Le pusieron fin al vínculo, pero aclararon que serán familia toda la vida.

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