18 de marzo de 2026 Inicio
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Ceamse adhirió al pacto global de la ONU

El organismo ambiental, que reúne Municipios del conurbano y al Gobierno de la Ciudad, adhiere al pacto de sostenibilidad más grande del mundo convocado por las Naciones Unidas a todas las empresas del planeta.

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Los principales objetivos de esta adhesión es el desarrollosostenible

Los principales objetivos de esta adhesión es el desarrollo sostenible, la economía circular, entre otras.

La Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), empresa pública que gestiona integralmente los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires promoviendo prácticas sostenibles y responsables con el medioambiente, se adhirió a un acuerdo con la ONU que redefine la gestión ambiental.

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De acuerdo a lo detallado, y en el marco de la actual gestión presidida por Claudio Tapia, CEAMSE logró un pacto de sostenibilidad más grande del mundo, convocado por las Naciones Unidas a todas las empresas del planeta.

“Ceamse en su planificación estratégica y en la gestión de sus operaciones reafirma su compromiso con el Pacto y con los diez Compromisos que la orientan. En ese contexto promueve una administración basada en la sostenibilidad, la transparencia y el respeto por los derechos fundamentales”, detallaron.

CEAMSE

Uno de los principales objetivos de dicho accionar para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos se basa principalmente en el desarrollo sostenible, la economía circular, la inclusión de las comunidades vulnerables, la educación ambiental y el fortalecimiento institucional.

“A partir del compromiso de CEAMSE, profundizado desde el 2025, se presentó la Comunicación de Involucramiento al llamado de las Naciones Unidas, en la convicción de que con la constante innovación”, se agregó en la explicación.

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