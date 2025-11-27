27 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Violencia en una escuela de San Martín: la mamá de una alumna agredió a una maestra

Según narraron testigos, la mujer arrastró a la docente por el suelo, por lo cual debió ser hospitalizada. La comunidad educativa se manifestó en la puerta del establecimiento.

Por

La docente fue gravemente agradida.

Una grave situación de violencia escolar sacudió a la comunidad educativa de San Martín, donde una docente de la Escuela Primaria N.º 84 Benjamín Matienzo debió ser hospitalizada después de ser brutalmente golpeada por la madre de un alumno.

Conocé el caso de esta mujer que tuvo un diagnóstico inesperado.
Te puede interesar:

Creyó que olvidarse de cosas y estar agotada era por el postparto pero un diagnóstico lo cambió todo

El ataque ocurrió tras una pelea entre dos estudiantes y, según testigos, la mujer llegó al establecimiento y agredió a la maestra sin mediar palabra, provocándole lesiones de consideración.

La agresión desató un paro y una movilización frente a la puerta donde docentes de la EP 84 y de diferentes escuelas públicas reclamaron por medidas urgentes que garanticen su seguridad.

Paula Avellaneda habló con Karina, una de las docentes del colegio en C5N, quien dio detalles del crudo ataque: “La golpearon mucho. No fue una golpiza menor. Jamás vi algo así en todos mis años de trabajo”, señaló.

La maestra agredida, según sus compañeras, se encuentra en mal estado, con un ojo comprometido y en shock emocional. “No quiere hablar, no quiere volver a la escuela. Es como si vos no quisieras volver a agarrar un micrófono”, señaló Karina.

No sabemos en qué momento nos damos vuelta y recibimos un trompadón. O si al salir nos esperan en una esquina", dijo la maestra con temor. Y también mencionó el desgaste que sufren por la falta de acompañamiento familiar y las condiciones sociales que atraviesan los alumnos: “La familia está alejada de sus hijos. La escuela pasó de ser la segunda familia a ser la primera, y ya no tenemos herramientas".

Otra docente, Marita, delegada de una escuela de adultos, vinculó el aumento de la violencia con la crisis social generalizada: “La escuela es un reflejo de lo que pasa afuera. Aumenta la violencia, aumenta el consumo, aumenta la delincuencia. Y eso entra a la escuela.”

Según explicó, el cuerpo docente queda expuesto a situaciones que exceden lo pedagógico: “Hacemos trabajo social, cultural, comunitario. A veces las familias vienen con problemáticas muy profundas y queda todo en nuestras manos.” Por eso, las educadoras exigieron más protección a nivel legal: “Necesitamos una ley que nos proteja. Esto no puede seguir pasando. Los que deciden las políticas educativas no pisan un aula.”

Noticias relacionadas

play

Detuvieron al exabogado de Wanda Nara y L-Gante, denunciado por un robo a Montiel

El reconocido asesino que estuvo preso y confesó muchos crímenes

Cometió crímenes durante 30 años y recién en 2012 fue capturado de la forma menos pensada: la increíble historia del asesino en serie

play

Persecución y choque en Villa Lugano: dos adolescentes robaron un auto y quedaron detenidos

Las lluvias llegarán para el jueves a última hora del día. 

Se viene un brusco cambio del pronóstico para AMBA: rige una alerta meteorológica por tormentas

play

Puerto Madero: encontraron el cuerpo del hombre que se arrojó desde el Puente de la Mujer

La mujer tenía 33 años.

Tragedia en Mar del Plata: una periodista se sacaba fotos en un acantilado, cayó 25 metros y murió

Rating Cero

Un look renovado que redefine otra etapa en la imagen de la artista.

La impresionante transformación de Lady Gaga: adiós al pelo rubio platinado

Esta película es una opción perfecta para toda la familia.
play

Es espectacular: la película para niños que está en Netflix y tenés que hacer ver a tu hijo

La tercera temporada de Envidiosa se estrenó el 19 de noviembre en Netflix.
play

Netflix: el final explicado de la tercera temporada de Envidiosa

El joven es parte de la exitosa obra de teatro donde habla de su bisexualidad.

Hospitalizaron de urgencia a Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin

La transmisión de los Martín Fierro de Cable comenzará a las 19.

Llega la gran noche de la TV: se entregan los Martín Fierro de Cable 2025

La youtuber se vio envuelta en una polémica por no saber un dato sobre la cocina.

Video: el disparatado debate sobre Paulina Cocina y la crítica viral de un cocinero

últimas noticias

Conocé el caso de esta mujer que tuvo un diagnóstico inesperado.

Creyó que olvidarse de cosas y estar agotada era por el postparto pero un diagnóstico lo cambió todo

Hace 8 minutos
play

Violencia en una escuela de San Martín: la mamá de una alumna agredió a una maestra

Hace 21 minutos
play

Detuvieron al exabogado de Wanda Nara y L-Gante, denunciado por un robo a Montiel

Hace 27 minutos
Elon Musk propone un túnel para unir Londres y Nueva York en 54 minutos.

Adiós a los aviones: Elon Musk planea una idea innovadora para llegar de Londres a Nueva York en 54 minutos

Hace 30 minutos
El reconocido asesino que estuvo preso y confesó muchos crímenes

Cometió crímenes durante 30 años y recién en 2012 fue capturado de la forma menos pensada: la increíble historia del asesino en serie

Hace 40 minutos