Violencia en una escuela de San Martín: la mamá de una alumna agredió a una maestra

Según narraron testigos, la mujer arrastró a la docente por el suelo, por lo cual debió ser hospitalizada. La comunidad educativa se manifestó en la puerta del establecimiento.

Una grave situación de violencia escolar sacudió a la comunidad educativa de San Martín, donde una docente de la Escuela Primaria N.º 84 Benjamín Matienzo debió ser hospitalizada después de ser brutalmente golpeada por la madre de un alumno.

El ataque ocurrió tras una pelea entre dos estudiantes y, según testigos, la mujer llegó al establecimiento y agredió a la maestra sin mediar palabra , provocándole lesiones de consideración.

La agresión desató un paro y una movilización frente a la puerta donde docentes de la EP 84 y de diferentes escuelas públicas reclamaron por medidas urgentes que garanticen su seguridad.

Paula Avellaneda habló con Karina, una de las docentes del colegio en C5N, quien dio detalles del crudo ataque: “La golpearon mucho. No fue una golpiza menor. Jamás vi algo así en todos mis años de trabajo”, señaló.

La maestra agredida, según sus compañeras, se encuentra en mal estado, con un ojo comprometido y en shock emocional. “No quiere hablar, no quiere volver a la escuela. Es como si vos no quisieras volver a agarrar un micrófono”, señaló Karina.

“No sabemos en qué momento nos damos vuelta y recibimos un trompadón. O si al salir nos esperan en una esquina", dijo la maestra con temor. Y también mencionó el desgaste que sufren por la falta de acompañamiento familiar y las condiciones sociales que atraviesan los alumnos: “La familia está alejada de sus hijos. La escuela pasó de ser la segunda familia a ser la primera, y ya no tenemos herramientas".

Otra docente, Marita, delegada de una escuela de adultos, vinculó el aumento de la violencia con la crisis social generalizada: “La escuela es un reflejo de lo que pasa afuera. Aumenta la violencia, aumenta el consumo, aumenta la delincuencia. Y eso entra a la escuela.”

Según explicó, el cuerpo docente queda expuesto a situaciones que exceden lo pedagógico: “Hacemos trabajo social, cultural, comunitario. A veces las familias vienen con problemáticas muy profundas y queda todo en nuestras manos.” Por eso, las educadoras exigieron más protección a nivel legal: “Necesitamos una ley que nos proteja. Esto no puede seguir pasando. Los que deciden las políticas educativas no pisan un aula.”