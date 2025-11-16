¿Sabías por qué tener gatos ayuda a bajar la ansiedad y el estrés? Te va a sorprender Un estudio reciente revela que la interacción con estos animales activa zonas cerebrales asociadas al bienestar emocional y genera mejoras físicas y mentales Por







La interacción con felinos mejora funciones cerebrales vinculadas al bienestar.

Investigaciones académicas explican por qué los gatos generan efectos positivos en la salud mental.

La interacción cotidiana activa regiones del cerebro relacionadas con el bienestar emocional.

La compañía felina se vincula con reducción de tensión, mejor estado de ánimo y apoyo afectivo.

Estudios internacionales destacan el crecimiento de los gatos como animales de compañía. Las investigaciones sobre los vínculos entre humanos y animales llevan años acumulando evidencia que demuestra cómo la convivencia con diferentes especies puede influir de manera directa en la estabilidad emocional. En este panorama, los gatos se han convertido en protagonistas inesperados: a pesar de su fama de animales más independientes, numerosos estudios empezaron a mostrar que generan respuestas fisiológicas y psicológicas beneficiosas en las personas que conviven con ellos. Su capacidad para estimular estados de calma y reducir tensiones llamó la atención de la comunidad científica.

Un trabajo reciente profundizó en este fenómeno al analizar de qué manera distintas interacciones con un felino pueden activar áreas del cerebro vinculadas al equilibrio emocional. Para el estudio, casi treinta participantes realizaron acciones habituales como acariciar, jugar, entrenar o alimentar a un gato mientras se registraba la actividad en la corteza prefrontal, una región clave en la regulación del estrés, en la toma de decisiones y en la memoria de trabajo.

Los resultados confirmaron una activación significativa, sin importar el tipo de vínculo concreto, lo que demuestra que incluso comportamientos espontáneos de los gatos pueden desencadenar efectos positivos.

A estos hallazgos se suman investigaciones que relacionan la convivencia con gatos con beneficios físicos, psicológicos y sociales. Organismos internacionales reportan que una parte importante de la población mundial incluye mascotas en su vida cotidiana, y diversos estudios previos vinculan la presencia de gatos con la disminución de la presión arterial, la reducción de la frecuencia cardíaca y una menor probabilidad de sufrir episodios cardiovasculares.

También se observó que pueden funcionar como soporte emocional, aliviando emociones negativas y favoreciendo un clima de bienestar sostenido. En varios países, su popularidad creció al punto de superar al número de perros domésticos, reforzando la idea de que se adaptan con facilidad a entornos urbanos y estilos de vida cambiantes.

Por qué tener gatos ayuda a bajar la ansiedad y el estrés Estos estudios explican por qué la tenencia felina se asocia a rutinas que contribuyen al equilibrio emocional. Las reacciones autónomas típicas de los gatos, desde el ronroneo hasta gestos de contacto o demanda de atención, parecen desempeñar un papel fundamental en la manera en que las personas regulan tensiones. La convivencia felina se asocia a menor presión arterial, mejor ánimo y apoyo afectivo. Además, se encontraron vínculos entre convivir con gatos y mejoras en funciones ejecutivas gobernadas por la corteza prefrontal. En personas con trastorno del espectro autista, estos animales podrían incluso favorecer la comunicación no verbal, gracias al impacto que ejercen sobre áreas cerebrales asociadas a la percepción social.