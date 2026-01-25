25 de enero de 2026 Inicio
Ofrecía materiales de construcción baratos y no los entregaba: la detuvieron en Ituzaingó

Operaba con ofertas por tiempo limitado en Marketplace al menos desde febrero de 2025 y fue detenida por la Policía de la Ciudad.

La constructora fantasma fue detenida por la Policía de la Ciudad. Operaba por Marketplace de Facebook.

La "constructora fantasma" fue detenida por la Policía de la Ciudad. Operaba por Marketplace de Facebook.

Una mujer de 43 años fue detenida por la Policía de la Ciudad este domingo en Ituzaingó acusada de pedir adelantos por materiales de construcción por Marketplace y desaparecer de Facebook sin entregar los materiales ni devolver la seña.

Alex Pretti tenía 37 años.
Habló el padre del enfermero asesinado en Minneapolis: "Estaba preocupado por lo que pasa"

La investigación comenzó en febrero de 2025 y, de acuerdo a las fuentes policiales consultadas por Infobae, la acusada ofrecía materiales para la construcción a precios muy baratos por tiempo limitado, se aseguraba que los clientes encargaran mucha cantidad, les pedía un adelanto por transferencia y desaparecía de la plataforma. Operaba con un nombre falso para evitar que sus víctimas lograran dar con ella.

El equipo de la Policía de la Ciudad dio con la mujer y su pareja y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°34, a cargo de Laura Bruniard, ordenó la detención de ambos. Lograron ubicarlos en Córdoba, pero no determinaron el lugar exacto en el que se movían. A partir del análisis de redes sociales, los encontraron en la localidad del oeste del conurbano hace semanas.

A la imputada la detuvieron en los alrededores de su casa ubicada en la calle Teniente Rodolfo Zattino al 2700 y su pareja de 38 años fue notificado de que aparece involucrado en la causa, pero quedó en libertad.

La mujer fue detenida en la Comisaría 2° de Ituzaingó y luego los policías porteños la trasladaron para alojarla en una alcaldía a la espera de su indagatoria.

