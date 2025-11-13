13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Fuga de gas y explosión en Caballito: el drama de los comerciantes que perdieron todo

Horas después del desastre, personal de Defensa Civil continúa trabajando en el lugar. Además del edificio, dos negocios aledaños quedaron destrozados.

Por

Fuego en Caballito. el dolor de los comerciantes que perdieron todo.

Continúan los trabajos en Caballito tras la explosión en un edificio del barrio debido a una fuga de gas. Doce personas resultaron heridas, una de ellas está grave por quemaduras y se reportaron serios destrozos materiales.

Te puede interesar:

Banco Macro junto a IAE, 11 años de una alianza que premia al emprendedor argentino

Bernardo Magnago, desde el lugar del desastre, habló para C5N con la dueña de la peluquería lindante que también sufrió las consecuencias del incendio. Se salvaron de milagro debido a que se escondió en el baño de las llamas que alcanzaron los 13 metros.

“Él reaccionó más rápido que yo. Era salir afuera pero no pensé que era tan grave. A los 5, 10 minutos las llamas eran gigante. Cuando explotó todo retumbó el piso, pero pude salir corriendo entre las llamas. No sé cómo no nos quemamos ni nos pasó nada”, relató Daiana.

El dueño de la bicicletería, en tanto, también sufrió quemaduras. “Él quiso mojarse antes de salir y se quemó los dos brazos. Lo vi que lo sacaron los señores del SAME”.

Daiana contó que habían invertido mucho en el negocio y estaba hace un año y medio funcionando. “Salimos corriendo y solo pudimos rescatar la plata, pero estaba mojada. Los sillones, las sillas, los muebles… todo se prendió fuego”, lamentó.

Otro de los comerciantes damnificados lamentó los daños de sus colegas

Marcelo, otro de los comerciantes de la zona, contó cómo se sucedieron los hechos en C5N: "Alrededor de las 6 de la tarde escuché una implosión, como si fuera adentro, y veo correr a uno de los operarios que estaban trabajando".

"No se pudo apagar el fuego, los mismo compañeros llevaron al muchacho lastimado al Instituto del Quemado. Él quiso intentar a buscar el matafuego, pero las llamas estaban en el techo y ahí es cuando se quemó. Sé que está bien", contó.

El comerciante contó que los Bomberos llegaron alrededor de los 20 minutos de reportado el hecho y que, de milagro, su local no fue afectado. "Esto viene hace años, cuando explotó la central de Edesur de acá a la vuelta. Estaban trabajando en un cable general, pero hace mucho que viene esta cuestión", manifestó.

Noticias relacionadas

La persecución se realizó a toda velocidad por las calles de La Boca.

Video: impresionante persecución en La Boca para detener a un motochorro

Una clínica entregó una serie de recomendaciones.

Cómo podés hacer para que el humo del asado no dañe tus ojos

Conocé cuáles son los puntos de turismo en Buenos Aires donde hay jacarandás.

Primavera porteña: cuáles son los mejores lugares para ver Jacarandás en Buenos Aires

Ambas partes deberán pagar una suma de 10 millones de pesos. 

Una funeraria veló y cremó a un cuerpo equivocado: ahora deberá pagar más de 10 millones de pesos

play

Se incendió un edificio de 10 pisos en Retiro: gran operativo de evacuación de los bomberos

Se trata de los cafés de las marcas Caffé del Doge, Café Sol y Caffé del Ponte Rialto.

ANMAT prohibió siete marcas de café por irregularidades en su registro

Rating Cero

El reconocido actor tiene una ex pareja que hoy en día está triunfando en la industria musical.

Quién es la exesposa de David Harbour: potenció su carrera musical tras el divorcio

Baramulla sigue la historia de Ridwaan Shafi Sayyid, un oficial de policía que llega al pueblo para investigar las desapariciones de niños.
play

Este thriller con misterio y eventos de fantasía es lo más visto de Netflix: qué película es

María Becerra presentó a “Maite”, su versión más sobria y sofisticada.

La impresionante transformación de María Becerra: un look con el que jamás se la vio

C5N en los Latin Grammy 2025: la música en español conquista Las Vegas

C5N en los Latin Grammy 2025: la música en español conquista Las Vegas

HayunA compartía en sus redes sociales los cambios de peso.

Famosa cantante se jactaba de bajar 10 kilos en un mes y se desmayó en el escenario: "Quería mostrar un buen look"

Nicolás Furtado como Diosito

La emotiva despedida de Nico Furtado para Jorge Lorenzo, su compañero en "El Marginal"

últimas noticias

Dibu Martínez, ¿a Boca? Los guiños que ilusionan a los hinchas.

Aseguran que el Dibu Martínez podría volver a Argentina tras el Mundial: los guiños que ilusionan a los hinchas de Boca

Hace 12 minutos
play

Banco Macro junto a IAE, 11 años de una alianza que premia al emprendedor argentino

Hace 15 minutos
La persecución se realizó a toda velocidad por las calles de La Boca.

Video: impresionante persecución en La Boca para detener a un motochorro

Hace 17 minutos
Google promete una versión más rápida, precisa e integrada en sus productos.

Se supo cuándo Google lanzará Gemini 3: qué hay que saber

Hace 21 minutos
Una clínica entregó una serie de recomendaciones.

Cómo podés hacer para que el humo del asado no dañe tus ojos

Hace 28 minutos