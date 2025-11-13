Fuga de gas y explosión en Caballito: el drama de los comerciantes que perdieron todo

Continúan los trabajos en Caballito tras la explosión en un edificio del barrio debido a una fuga de gas . Doce personas resultaron heridas, una de ellas está grave por quemaduras y se reportaron serios destrozos materiales.

Bernardo Magnago, desde el lugar del desastre, habló para C5N con la dueña de la peluquería lindante que también sufrió las consecuencias del incendio. Se salvaron de milagro debido a que se escondió en el baño de las llamas que alcanzaron los 13 metros.

“Él reaccionó más rápido que yo. Era salir afuera pero no pensé que era tan grave. A los 5, 10 minutos las llamas eran gigante. Cuando explotó todo retumbó el piso, pero pude salir corriendo entre las llamas. No sé cómo no nos quemamos ni nos pasó nada”, relató Daiana.

El dueño de la bicicletería, en tanto, también sufrió quemaduras. “ Él quiso mojarse antes de salir y se quemó los dos brazos. Lo vi que lo sacaron los señores del SAME”.

Daiana contó que habían invertido mucho en el negocio y estaba hace un año y medio funcionando. “ Salimos corriendo y solo pudimos rescatar la plata, pero estaba mojada. Los sillones, las sillas, los muebles… todo se prendió fuego ”, lamentó.

Otro de los comerciantes damnificados lamentó los daños de sus colegas

Marcelo, otro de los comerciantes de la zona, contó cómo se sucedieron los hechos en C5N: "Alrededor de las 6 de la tarde escuché una implosión, como si fuera adentro, y veo correr a uno de los operarios que estaban trabajando".

"No se pudo apagar el fuego, los mismo compañeros llevaron al muchacho lastimado al Instituto del Quemado. Él quiso intentar a buscar el matafuego, pero las llamas estaban en el techo y ahí es cuando se quemó. Sé que está bien", contó.

El comerciante contó que los Bomberos llegaron alrededor de los 20 minutos de reportado el hecho y que, de milagro, su local no fue afectado. "Esto viene hace años, cuando explotó la central de Edesur de acá a la vuelta. Estaban trabajando en un cable general, pero hace mucho que viene esta cuestión", manifestó.