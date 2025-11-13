Banco Macro junto a IAE, 11 años de una alianza que premia al emprendedor argentino

La entidad bancaria formó parte de una nueva edición de NAVES Argentina 2025, organizada por el IAE Business School, un programa apuntado a representantes de PyMEs que buscan perfeccionar su modelo de negocios e innovar en su gestión.

Banco Macro cumplió 11 años de la alianza junto a EmprendeIAE , el Centro de Entrepreneurship del IAE Business School, en NAVES Argentina 2025 , un programa federal que premia al emprendedor argentino y del cual dieron a conocer a los seis ganadores en un evento organizado en el barrio porteño de Retiro.

NAVES ARGENTINA se trata de un proyecto de formación, mentoría y networking que impulsa a los emprendedores a transformar ideas en proyectos sostenibles y en su última edición contó la inscripción de 1.810 iniciativas, de las cuales 640 fueron admitidos.

Tras la primera etapa, 286 emprendedores presentaron su modelo de negocio, 83 llegaron a las semifinales regionales, para luego seleccionar 28 que formaron parte de la final. A lo largo de los 11 años, Banco Macro financió el 100% del programa, fortaleciendo el entramado productivo nacional y acompañando el crecimiento de los emprendedores argentinos.

“Realmente es un día muy importante para nosotros, hace 11 años que Banco Macro acompaña a NAVES. Le hemos aportado federalización al programa que hace mucho tiempo era en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”, señaló a C5N Francisco Muro , Gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro.

A su vez, destacó que la entidad bancaria apuesta al proyecto "porque realmente entendemos que es una forma tangible de apoyar a los emprendedores de Argentina . Son emprendedores que generan empresas, que tienen ideas de negocios, que están generando nuevos proyectos dentro de las empresas que ya están en marcha. Eso genera valor para el país en cada uno de los ámbitos geográficos donde estas empresas actúan”.

"Para nosotros es importante ayudar a los argentinos a pensar en grande. Bueno, NAVES es un perfecto ejemplo de lo que Macro puede hacer en este sentido apoyando en este caso a emprendedores”, remarcó Muro.

El gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro destacó además que desde hace más de 10 años "hacemos una inversión muy grande en logística, pagamos más de 1000 becas todos los años, hay una inversión muy grande en todo eso".

"Este año ya más de la mitad de los proyectos ya fueron calificados para acceder por ejemplo a una línea crediticia a una sola firma con una tasa preferencial. Eso es capital de trabajo y es impulso para que el proyecto pueda salir al mercado con todo lo que necesita para salir adelante”, agregó.

banco macro

Banco Macro y los proyectos para 2026

Francisco Muro explicó a C5N que la entidad bancaria "siempre piensa en largo plazo" y "siempre estamos pensando en cómo darle más y mejores servicios a nuestros clientes".

"En 2026 va a ser un año muy desafiante en este sentido, con muchas transformaciones que vamos a ir develando de a poco, pero siempre pensando y ayudando a los argentinos a pensar en grande”.

Con respeto a la continuidad del apoyo NAVES, señaló: “Macro siempre va a ayudar a los argentinos a pensar en grande y NAVES está muy alineado con ese principio. En este sentido, vamos a seguir haciendo muchas cosas para apoyar a emprendedores”.

Proyectos ganadores de NAVES Argentina 2025

Categoría Idea de negocio

1er Puesto: Energy Value de la Ciudad de Buenos Aires

Cada día se desperdicia energía renovable por limitaciones en la red eléctrica que impiden su despacho, afectando la rentabilidad de los generadores. Actualmente, no existen soluciones viables: ampliar infraestructura es lento y costoso, y las baterías no resultan rentables.

En EnergyValue, se utiliza tecnología Al para identificar los puntos críticos de ineficiencia en la red y desplegar allí nodos de minería de Bitcoin. Estos permiten monetizar esa energía de manera instantánea con ingresos diarios y pagos automáticos vía Blockchain, eliminando intermediarios e incertidumbre.

2do Puesto: Terra Visión de la provincia de Chubut y Kloth de la provincia de Buenos Aires.

Terra Visión utiliza drones equipados con sensores avanzados e inteligencia artificial para transformar las inspecciones de infraestructura crítica en las industrias de Oil & Gas y energía. La tecnología reduce drásticamente los costos y riesgos para el personal, a la vez que entrega análisis predictivos para optimizar el mantenimiento y la seguridad

Kloth desarrolla un aditivo textil biodegradable, inspirado en la seda de araña, capaz de generar repelencia al agua en distintos tipos de textiles. Actualmente, la industria sigue dependiendo de los PFAS (“forever chemicals”), compuestos asociados a graves riesgos para la salud y el ambiente. Kloth utiliza biología sintética para producir proteínas diseñadas específicamente para generar una fuerte adhesión a fibras como algodón, poliéster o queratina, logrando una mayor duración del tratamiento y una mejor eficiencia en su aplicación. Producido a través de fermentación de precisión, Kloth representa una alternativa segura y sostenible, sin sacrificar desempeño y escalabilidad.

NAVES 3

Categoría Empresa Naciente

1er Puesto: XSAM de la provincia de Buenos Aires.

XSAM propone un servicio satelital de monitoreo predictivo de infraestructuras basado en tecnología radar, enfocado en detectar deformaciones milimétricas antes de que se conviertan en colapsos. La propuesta se basa en tres pilares que permiten reducir costos significativamente y ampliar el acceso a esta tecnología:

1) Observación focalizada: en lugar de capturar grandes escenas satelitales, se dirige el monitoreo a estructuras específicas. 2) Uso de componentes comerciales: se diseñan satélites propios con electrónica y materiales accesibles, bajando el costo de fabricación sin comprometer la calidad. 3) Automatización con IA: se integran con inteligencia artificial en toda la cadena de valor, es decir, la programación de órbitas, procesamiento de imágenes y generación de alertas tempranas.

2doPuesto: Checkhome de la Provincia de Buenos Aires.

CheckHome es la primera empresa en Argentina dedicada exclusivamente a la inspección y diagnóstico integral de propiedades. La propuesta central es ofrecer transparencia y seguridad en las transacciones inmobiliarias mediante revisiones técnicas exhaustivas más de 200 puntos críticos por vivienda realizadas por inspectores con certificación internacional InterNACHI. El servicio cubre desde casas y departamentos hasta desarrollos, oficinas y fábricas.

NAVES 2

Categoría Nuevo Proyecto de Empresa en marcha

1er Puesto: Fracking Design de Buenos Aires - CABA.

Fracking Design es una empresa de triple impacto que transforma residuos industriales —principalmente big bags de arena descartados por la industria del petróleo— en accesorios de diseño premium como mochilas, bolsos y carteras.

A través de un proceso innovador, las big bags son convertidas en una tela reutilizable, resistente y de calidad premium. Se combina este material con cuero de descarte de curtiembres, trabajando con talleres sociales y proveedores sustentables. La propuesta genera empleo, reduce la huella de carbono y posiciona a la moda circular como una alternativa deseable. Buscan expandirse internacionalmente y seguir validando el modelo en nuevos mercados.

2do Puesto: Toribia Choque de Buenos Aires - CABA

Toribia Choque es una empresa argentina con 15 años de trayectoria y más de 8.000 productos vendidos, que opera en el sector de la Economía del Conocimiento, integrando arte, diseño, tecnología y sustentabilidad. Nació como marca de calzado más orientada a lo estético funcional, se fue refinando el modelo de negocio en función de la respuesta del mercado y de la identidad artística profunda, hasta convertirse en una plataforma creativa que hoy se posiciona en el cruce entre arte, lujo y triple impacto.