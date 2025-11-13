Cómo podés hacer para que el humo del asado no dañe tus ojos Expertos sugieren no inclinarse demasiado sobre la parrilla, cocinar en un área bien ventilada y protegerse con gafas. Por







Una clínica entregó una serie de recomendaciones. FREEPIK

Una clínica entregó una serie de recomendaciones para cuidar los ojos del humo durante esta celebración de Fiestas Patrias.

Los expertos resaltaron que se debe tener cuidado con la exposición de los ojos al humo que genera su preparación, ya que pueden provocar su irritación, secarlos o enrojecerlos.

Aquellas personas que padecen de blefaritis, ojo seco, conjuntivitis alérgica, o bien, usan lentes de contacto pueden resultar más afectadas.

