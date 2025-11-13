13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo podés hacer para que el humo del asado no dañe tus ojos

Expertos sugieren no inclinarse demasiado sobre la parrilla, cocinar en un área bien ventilada y protegerse con gafas.

Por
Una clínica entregó una serie de recomendaciones.

Una clínica entregó una serie de recomendaciones.

FREEPIK
  • Una clínica entregó una serie de recomendaciones para cuidar los ojos del humo durante esta celebración de Fiestas Patrias.
  • Los expertos resaltaron que se debe tener cuidado con la exposición de los ojos al humo que genera su preparación, ya que pueden provocar su irritación, secarlos o enrojecerlos.
  • Aquellas personas que padecen de blefaritis, ojo seco, conjuntivitis alérgica, o bien, usan lentes de contacto pueden resultar más afectadas.
  • En este contexto, la Clínica Oftalmológica Providencia planteó las siguientes sugerencias para que el humo del asado no afecten los ojos y saber cómo cuidarlos.

Una clínica entregó una serie de recomendaciones para cuidar los ojos del humo durante esta celebración de Fiestas Patrias, fecha que muchas personas aprovechan para realizar un asado familiar o con sus amigos.

Te puede interesar:

Banco Macro junto a IAE, 11 años de una alianza que premia al emprendedor argentino

Los expertos resaltaron que se debe tener cuidado con la exposición de los ojos al humo que genera su preparación, ya que pueden provocar su irritación, secarlos o enrojecerlos.

Si bien cualquier persona puede sufrir este tipo de problemas, aquellas que padecen de blefaritis, ojo seco, conjuntivitis alérgica, o bien, usan lentes de contacto pueden resultar más afectadas.

2023-09-17-parrillada-1000x600

Cuál es el truco para evitar que el humo del asado te haga mal a los ojos

En este contexto, la Clínica Oftalmológica Providencia planteó las siguientes sugerencias:

  • No inclinarse demasiado sobre la parrilla para evitar que el humo y el calor lleguen a los ojos
  • Cocinar en un área bien ventilada para que el humo se disperse rápidamente, previniendo una irritación ocular
  • Proteger los ojos con gafas
  • Al sentir que entró humo a los ojos, evitar frotarlos y enjuagarlos con agua fría
monu2023empanadas1_1.jpg_185546187
  • Utilizar lágrimas artificiales ayuda a lubricar los ojos y a expulsar sólo con el parpadeo cualquier cuerpo extraño que haya penetrado en ellos, como las cenizas
  • En caso de sentir alguna molestia persistente que no acaba con el paso del tiempo, consultar con un oftalmólogo para la prescripción del tratamiento que resulte más adecuado
Dolor en los ojos

Noticias relacionadas

La persecución se realizó a toda velocidad por las calles de La Boca.

Video: impresionante persecución en La Boca para detener a un motochorro

Conocé cuáles son los puntos de turismo en Buenos Aires donde hay jacarandás.

Primavera porteña: cuáles son los mejores lugares para ver Jacarandás en Buenos Aires

Ambas partes deberán pagar una suma de 10 millones de pesos. 

Una funeraria veló y cremó a un cuerpo equivocado: ahora deberá pagar más de 10 millones de pesos

play

Fuga de gas y explosión en Caballito: el drama de los comerciantes que perdieron todo

play

Se incendió un edificio de 10 pisos en Retiro: gran operativo de evacuación de los bomberos

Se trata de los cafés de las marcas Caffé del Doge, Café Sol y Caffé del Ponte Rialto.

ANMAT prohibió siete marcas de café por irregularidades en su registro

Rating Cero

El reconocido actor tiene una ex pareja que hoy en día está triunfando en la industria musical.

Quién es la exesposa de David Harbour: potenció su carrera musical tras el divorcio

Baramulla sigue la historia de Ridwaan Shafi Sayyid, un oficial de policía que llega al pueblo para investigar las desapariciones de niños.
play

Este thriller con misterio y eventos de fantasía es lo más visto de Netflix: qué película es

María Becerra presentó a “Maite”, su versión más sobria y sofisticada.

La impresionante transformación de María Becerra: un look con el que jamás se la vio

C5N en los Latin Grammy 2025: la música en español conquista Las Vegas

C5N en los Latin Grammy 2025: la música en español conquista Las Vegas

HayunA compartía en sus redes sociales los cambios de peso.

Famosa cantante se jactaba de bajar 10 kilos en un mes y se desmayó en el escenario: "Quería mostrar un buen look"

Nicolás Furtado como Diosito

La emotiva despedida de Nico Furtado para Jorge Lorenzo, su compañero en "El Marginal"

últimas noticias

Este jueves 13 de noviembre, la Luna transita por Virgo, un signo de tierra asociado al orden

Tres signos reciben una dosis de claridad: la Luna en Virgo los potencia hoy

Hace 10 minutos
Dibu Martínez, ¿a Boca? Los guiños que ilusionan a los hinchas.

Aseguran que el Dibu Martínez podría volver a Argentina tras el Mundial: los guiños que ilusionan a los hinchas de Boca

Hace 17 minutos
play

Banco Macro junto a IAE, 11 años de una alianza que premia al emprendedor argentino

Hace 20 minutos
La persecución se realizó a toda velocidad por las calles de La Boca.

Video: impresionante persecución en La Boca para detener a un motochorro

Hace 22 minutos
Google promete una versión más rápida, precisa e integrada en sus productos.

Se supo cuándo Google lanzará Gemini 3: qué hay que saber

Hace 26 minutos