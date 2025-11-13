13 de noviembre de 2025 Inicio
Una funeraria veló y cremó a un cuerpo equivocado: ahora deberá pagar más de 10 millones de pesos

Una familia recibió un cuerpo que no era el correcto, y la Justicia de Córdoba condenó a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la funeraria Juan Caruso SACIFEI por grave negligencia.

Por
Ambas partes deberán pagar una suma de 10 millones de pesos. 

El insólito episodio ocurrió en Córdoba, la funeraria Juan Caruso y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), deberán pagar 10 millones de pesos por un error: le entregaron el cuerpo de otra persona a una familia, lo velaron y cremaron.

La Justicia de la provincia condenó a ambas partes por grave negligencia y deberán pagar millones de pesos para compensar por el daño moral a la familia afectada. La confusión ocurrió a la hora de entregar el cuerpo, que se suponía era de Feliciano Mercado, pero al que confundieron con Esteban Mercado.

La funeraria Juan Caruso fue quien retiró el cuerpo equivocado de Esteba, que fue posteriormente velado y cremado junto a la familia de Feliciano. La abogada de la familia, Paula Piedrabuena, aseguró en diálogo con La Voz que "citaron a mis clientes para constatar si era él. Hasta el día de hoy sigue siendo una herida abierta".

Posteriormente, por parte de la funeraria, la letrada aclaró que "no hubo muchas explicaciones" y explicó que "la persona de la cochería que debería estar controlando se retiró y no hizo el control correspondiente, sólo revisó que era el mismo apellido".

El juez federal N° 1 de Capital, Carlos Ochoa justificó su fallo por "clara falta de diligencia" y aclaró que la indemnización económica debe ser pagada por ambas partes.

"Para la familia fue un momento doloroso pasar por todo de nuevo dos veces: dos certificados de defunción y dos de cremación con una diferencia de 20 días. Es muy difícil para cualquiera", cerró Piedrabuena.

