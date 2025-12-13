13 de diciembre de 2025 Inicio
Fuertes tormentas, granizo y ráfagas intensas para Buenos Aires: a qué hora llueve este sábado 13 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas para el fin de semana. En paralelo, se espera un descenso de la temperatura de cara al domingo, cuando las máximas rondarán entre los 24 a 34 grados.

Las provincias de Córdoba

Las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza se encuentran bajo alerta por tormentas. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas para el fin de semana. A pesar del calor, que se mantendrán los 34 grados para el sábado, las precipitaciones generarán un descenso de la temperatura para el domingo, donde la máxima rondará en los 24 grados. ¿A qué hora llueve en Buenos Aires?

Habrá lluvias y granizos en algunas partes del país.
Las provincias bajo alerta amarilla por tormentas son Córdoba, San Luis y Mendoza, las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Mientras que en el caso de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, rige una alerta vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 100 km/h.

Vuelven las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve en CABA

Según el pronóstico extendido publicado por el SMN, el sábado 13 de diciembre amaneció soleado con una máxima de 34° y mínima de 22°; sin embargo, las condiciones meteorológicas desmejoran de cara a la tarde noche, donde se espera el arribo de tormentas aisladas para la región.

El domingo 14 las tormentas se mantendrán durante todo el día, la máxima será de 24° y la mínima de 19°, lo que significa un notable descenso de la temperatura. Cerca de la noche, las tormentas se transformarán en chaparrones aislados. Se espera que para el lunes 15 mejoren las condiciones meteorológicas y salga nuevamente el sol.

