Lionel Messi volvió a hacer historia: los récords que rompió en el debut y las marcas que aún puede alcanzar en el Mundial

El capitán argentino tuvo una noche soñada ante Argelia: con sus tres goles, igualó a Miroslav Klose como máximo artillero de la historia de los Mundiales y consiguió otras marcas que parecían inalcanzables.

Messi volvió a hacer historia: los récords que rompió en el debut y las marcas que aún puede alcanzar en el Mundial

El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 quedará grabado para siempre en la memoria de los hinchas. En una actuación descomunal, Lionel Messi marcó un hat-trick ante Argelia y volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol.

La desopilante reacción de Gallardo, Tevez y Agüero al triplete de Messi en el debut de Argentina

La gran expectativa de la noche estaba puesta en una marca que parecía cuestión de tiempo. Con sus tres tantos, el capitán argentino alcanzó al alemán Miroslav Klose en la cima de la tabla de goleadores históricos de la Copa del Mundo y se convirtió en el máximo artillero de todos los tiempos.

La jornada histórica tuvo además un condimento especial: Messi disputó su partido número 200 con la camiseta del seleccionado , una cifra inédita para cualquier futbolista albiceleste. El capitán alcanzó ese hito en el mismo encuentro en el que volvió a reescribir la historia de los Mundiales.

Además, con sus tres goles amplió a 24 su participación directa en tantos en la Copa del Mundo entre goles y asistencias, una cifra récord que lo consolida como el futbolista con mayor contribución ofensiva en la historia del torneo.

Con 38 años y 357 días, Messi se convirtió en el futbolista de mayor edad en anotar tres goles en un mismo partido de la Copa del Mundo. La marca anterior pertenecía a Cristiano Ronaldo , quien había logrado un triplete con Portugal frente a España en Rusia 2018, cuando tenía 33 años y 130 días.

El podio histórico quedó conformado de la siguiente manera:

Lionel Messi (Argentina): 38 años y 357 días.

Cristiano Ronaldo (Portugal): 33 años y 130 días.

Rob Rensenbrink (Países Bajos): 30 años y 335 días.

De esta manera, Messi ostenta una marca única con la camiseta argentina: es el jugador más joven y el más veterano en convertir un gol para la Selección. Su primer tanto con la Albiceleste llegó el 1° de marzo de 2006, en un amistoso frente a Croacia, cuando tenía apenas 18 años y 248 días. Dos décadas más tarde, con 38 años y 357 días, volvió a marcar en un Mundial y amplió su propio registro como el goleador de mayor edad en la historia del seleccionado nacional.

Un récord reservado para campeones del mundo

El triplete ante Argelia también le permitió a Messi ingresar en un selecto grupo. El capitán argentino se convirtió en apenas el segundo futbolista de la historia en marcar un hat-trick en un Mundial siendo el vigente campeón del mundo.

Hasta ahora, el único antecedente era el de Kylian Mbappé, autor de tres goles en la final de Qatar 2022, justamente frente a la Argentina de Messi.

Los récords que todavía puede romper

El Mundial recién comienza y Messi todavía tiene varias marcas al alcance de la mano. Una de ellas está vinculada a su capacidad para convertir desde media distancia. Actualmente comparte con el brasileño Roberto Rivelino el récord de goles desde fuera del área en la historia de los Mundiales.

La tabla histórica:

Lionel Messi (Argentina): 5 goles.

Roberto Rivelino (Brasil): 5 goles.

Lothar Matthäus (Alemania): 4 goles.

Diego Forlán (Uruguay): 4 goles.

Helmut Rahn (Alemania): 3 goles.

Lajos Tichy (Hungría): 3 goles.

Bobby Charlton (Inglaterra): 3 goles.

David Villa (España): 3 goles.

Si vuelve a convertir con un remate desde afuera del área, Messi quedará en soledad en lo más alto de esa estadística con seis tantos.