17 de junio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de junio

El oficial minorista opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación luego de un inicio de semana corta sin cambios.

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El dólar oficial

El dólar oficial, sin cambios tras el acuerdo de Estados Unidos con Irán.

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El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación luego de un inicio de semana corta sin cambios, tras haber alcanzado en la anterior su máximo nivel desde febrero y luego descendido.

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Detrás del retroceso aparecen cambios en la dinámica de oferta y demanda. Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.450 para la compra y a $1.470 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.436,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.495,16, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.453,73.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.440 para la compra y $1.445 para la venta.

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