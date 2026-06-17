La explicación de Patricia Bullrich: "Milei considera que no hay motivos para echar a Adorni"

La senadora Patricia Bullrich afirmó este miércoles en declaraciones televisivas que "el presidente Javier Milei considera que no existen razones para desplazar" al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La legisladora reafirmó la postura oficial ante la controversia por la presentación patrimonial del ministro.
Según la parlamentaria, el jefe de Estado comprende que el funcionario "no mintió o que dio una explicación razonable para sostener a Adorni". Asimismo, la dirigente remarcó que no existe "nada que cuestionarle al presidente de la Nación" respecto a su decisión política.
La situación del jefe de ministros concita la atención pública a raíz de los detalles de su declaración jurada de bienes y sus justificaciones sobre el origen de sus ahorros. Frente a esto, diversos sectores de la oposición presentaron iniciativas para exigir precisiones en el Parlamento.
En este contexto, Bullrich anticipó modificaciones en la agenda legislativa de la Cámara alta y confirmó la suspensión de la actividad prevista para esta semana. Sin embargo, la exministra aclaró que el debate sobre el patrimonio del funcionario ocurrirá de modo inevitable.
La oposición tratará los proyectos de interpelación el próximo 25 de junio
Con relación al cronograma del Senado, la legisladora detalló los cambios acordados. "Mañana no va a haber, pero sí el 25, donde los bloques opositores han incorporado varios proyectos de interpelación que van a ser tratados con otros temas", precisó.
La eventual comparecencia del jefe de Gabinete quedará sujeta al voto de las distintas bancadas en el recinto. "De eso se trata la sesión. Si ese proyecto tiene una mayoría tendría una interpelación y podría llevar o no a una moción de censura", manifestó Bullrich.
Finalmente, la senadora rechazó que el oficialismo busque blindar al funcionario e indicó que el aplazamiento parlamentario resultó de un consenso general. "Fue un acuerdo porque se levantó la sesión de mañana. Informaré al Poder Ejecutivo de esta circunstancia y veremos qué medidas se toman. Esto se aprobó por todos los bloques, inclusive la oposición kirchnerista", concluyó.