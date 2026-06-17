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Santiago del Estero: murió un adolescente de 15 años tras recibir un pelotazo en el pecho durante un partido

Valentín Donofrio se descompensó en la cancha y llegó sin vida al hospital. La víctima formaba parte de las divisiones inferiores del Club Atlético Sarmiento de La Banda.

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El hecho ocurrió en un campo de juego del barrio Primero de Mayo Ampliación.

El hecho ocurrió en un campo de juego del barrio Primero de Mayo Ampliación.

Un adolescente de 15 años falleció el martes en Santiago del Estero luego de recibir un pelotazo en el pecho mientras disputaba un partido recreativo con amigos en un campo de juego del barrio Primero de Mayo Ampliación. Se trata de Valentín Donofrio, jugador de las divisiones inferiores del Club Atlético Sarmiento de La Banda.

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Tras el golpe, la víctima se descompensó de manera inmediata y cayó al suelo ante la desesperación de los presentes. Sus compañeros intentaron asistirlo en el lugar de los hechos. Posteriormente, los allegados trasladaron al joven de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Banda. Las primeras versiones indican que el jugador ingresó al nosocomio sin signos vitales y los médicos no pudieron revertir la situación.

La Fiscalía de turno del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Banda-Robles trabaja en el caso junto con efectivos policiales. Las autoridades judiciales ordenaron una autopsia para determinar con precisión si el deceso tuvo relación directa con el impacto o si existió alguna condición médica previa.

El club y sus allegados despidieron al adolescente

Valentín integraba la octava división del Club Atlético Sarmiento de La Banda. Tras la difusión de la noticia, la entidad emitió un comunicado oficial: "El Club Atlético Sarmiento de La Banda comunica con profundo dolor el fallecimiento de Valentín Donofrio, jugador de divisiones formativas de nuestra institución. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria".

La tragedia generó una ola de mensajes de despedida en las redes sociales. Un allegado escribió: "De no creer. Descansá en paz, Oreja. Mi más sentido pésame a toda la familia". Otro amigo expresó: "Descansá en paz, Orejita. Mucha fuerza para toda la familia en este momento tan difícil".

Luis "Pájaro" Quiñones, exentrenador del joven en la escuelita de fútbol, también le dedicó unas sentidas líneas. "Hoy me toca escribir unas palabras que ningún profesor quisiera escribir. Con profundo dolor recibí la noticia del fallecimiento de Valentín Donofrio, quien formó parte de nuestra escuelita y actualmente integraba las divisiones inferiores de Sarmiento", expresó el docente, para luego concluir: "Descansá en paz, Valentín. Tu recuerdo permanecerá siempre en el corazón de quienes tuvieron la dicha de conocerte".

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