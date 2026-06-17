17 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, jueves 18 de junio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 18 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Luna Nueva en Géminis del 15 de junio de 2026: ¿cómo impacta en todos los signos del zodíaco?.
Te puede interesar:

Luna Nueva en Géminis del 15 de junio de 2026: cómo impacta en todos los signos del zodíaco

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Clima conflictivo en el hogar, sea tolerante. La ayuda de un experto resolverá sus lagunas económicas. Si es inteligente, podrá ganar muchos puntos con su jefe. Proteja sus ojos de los agentes externos.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Le llamarán para quedar, no lo desaproveche. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Tendrá una promoción profesional. Vigile los excesos alimenticios, no le benefician.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tiene a un familiar un poco abandonado. Su economía se le va de las manos. Prudencia para no tener conflictos con sus jefes. Respecto a la salud, cuide sus pies.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Para reiniciar una relación que se había roto, hoy es buen día. Más vale que se dé un capricho, no sea tan ahorrativo. Sabrá convertir su nuevo trabajo en diversión. Agobiado y nervioso, dedique el tiempo libre a leer.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Mucho romanticismo en las vivencias con su pareja. Cuidado con las compras y ventas importantes. Suspicacias en el trabajo, serán pasajeras. Su cuerpo experimentará algún cambio de tipo hormonal.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Formaliza una relación que mantiene desde hace tiempo. Día de buena suerte con los juegos de azar. Saque partido a su esfuerzo laboral de épocas anteriores. No deje pasar los días sin acudir a sus revisiones.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Abundantes novedades en el amor. Se produce un cambio de interés en las hipotecas. Confiará en sí mismo, por eso logrará éxitos profesionales. Brillante físicamente, con más energía de lo normal.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La vida familiar le dará muchas satisfacciones. No haga ningún gasto que no sea necesario. Aumenta su capacidad productiva en el trabajo. Quizá tenga dolor de cabeza, pero se le pasará enseguida.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Entra en un momento amoroso favorable. No abuse de la generosidad de los demás. Emprenda aquel viejo proyecto laboral. Huya de bebidas carbónicas y excitantes.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Lo que comenzó como aventura, puede acabar en algo serio. Demasiados créditos, vaya saldando deudas. Agárrese a su silla y no la suelte, luche por mantener su puesto. Vigile las molestias musculares.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Será más feliz si se muestra cariñoso con los suyos. Esa compra a la que se resiste, a la larga, sería un ahorro. Gran entusiasmo laboral que le llevará lejos. Con su buena salud se creerá capaz de grandes proezas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. Se aprende a consumir y se debe aprender a ahorrar. Tendrá que terminar unos informes laborales. El ejercicio físico le vendría de maravilla.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Niño Prodigio compartió el horóscopo para cada signo del zodíaco este martes 16 de junio de 2026.

Niño Prodigio: el horóscopo para cada signo del zodíaco este martes 16 de junio de 2026

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 17 de junio

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 16 de junio

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 14 de junio

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 13 de junio

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 12 de junio

Rating Cero

Inminente abandono en Gran Hermano.

Inminente salida en Gran Hermano: la producción se habría cansado de una participante

Chiche, otra vez en Mater Dei.

A días de ser dado de alta, volvieron a internar a Chiche Gelblung: el motivo

Daveigh Chase falleció a los 35 años.

Murió Daveigh Chase, actriz de La Llamada: la última y desgarradora petición de su novio

Nicole habló sobre Manu y Juana.

Nicole Neumann reaccionó a los rumores de seducción entre Juana Viale y Manu Urcera: ¿qué dijo?

En la quinta entrega, Woody, Jessie y Buzz deben enfrentarse a un nuevo rival: las pantallas que hoy dominan la atención de los más chicos

Llega Toy Story 5: ¿todavía hay historias nuevas por contar o es otro viaje a la nostalgia?

Gaspi y Juli Savioli cuando eran pareja.

Juli Savioli se defendió de las críticas por despedir a Gaspi en redes: "Todo lo transforman en mierda"

últimas noticias

Patricia Bullrich, presidenta del bloque de LLA en el Senado.

La explicación de Bullrich: "Milei considera que no hay motivos para echar a Adorni"

Hace 3 minutos
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

La UBA ratificó su lugar entre las 100 mejores universidades del mundo

Hace 8 minutos
Milei junto a Adorni.

El PRO de Rosario pide excluir a Adorni del acto por el Día de la Bandera

Hace 20 minutos
Inminente abandono en Gran Hermano.

Inminente salida en Gran Hermano: la producción se habría cansado de una participante

Hace 33 minutos
Chiche, otra vez en Mater Dei.

A días de ser dado de alta, volvieron a internar a Chiche Gelblung: el motivo

Hace 1 hora