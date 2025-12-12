Bomba meteorológica para el fin de semana en Buenos Aires: retornan las tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias para este viernes 12 de diciembre. En cuanto a temperaturas, la máxima rondará en los 34° y el calor sofocante se mantendrá durante los próximos días.
Las lluvias llegarán al AMBA durante el fin de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla y naranja por tormentas y viento para varias localidades de Argentina. Además, el organismo informó que para la jornada del viernes 12 de diciembre se esperan altas temperaturas y máximas que treparán a los 34°.
Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm., que pueden ser superados en forma puntual.
Mientras que para la región de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Nequén, La Pampa y Neuquén, rige una alerta por viento vientos del sector oeste, con velocidades entre 65 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 km/h.
Vuelven las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve
Desde Meteored informaron que el "mal tiempo se espera se desarrolle sobre Buenos Aires entre la madrugada y la mañana del domingo 14, periodo en el cual podrían darse tormentas más organizadas e intensas, algunas de características fuertes, con lluvias copiosas por momentos y eventualmente la caída de granizo".
En el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el SMN informó que las tormentas comenzarán el sábado 13 durante la tarde, tarde-noche, la máxima se mantendrá en los 33° y la mínima en 23°.
En el caso del domingo 14, el mal tiempo durará todo el día, desde principios de la mañana hasta la noche, con un leve descenso de la temperatura, con una máxima de 24° y mínima de 19°.