Bomba meteorológica para el fin de semana en Buenos Aires: retornan las tormentas fuertes El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias para este viernes 12 de diciembre. En cuanto a temperaturas, la máxima rondará en los 34° y el calor sofocante se mantendrá durante los próximos días.







Las lluvias llegarán al AMBA durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla y naranja por tormentas y viento para varias localidades de Argentina. Además, el organismo informó que para la jornada del viernes 12 de diciembre se esperan altas temperaturas y máximas que treparán a los 34°.

El SMN confirmó que las provincias bajo alerta son Misiones, Chaco, Formosa y Salta. El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Mas info : https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/ECZEP5724x — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 12, 2025 Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm., que pueden ser superados en forma puntual.

Mientras que para la región de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Nequén, La Pampa y Neuquén, rige una alerta por viento vientos del sector oeste, con velocidades entre 65 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 km/h.

Vuelven las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve Desde Meteored informaron que el "mal tiempo se espera se desarrolle sobre Buenos Aires entre la madrugada y la mañana del domingo 14, periodo en el cual podrían darse tormentas más organizadas e intensas, algunas de características fuertes, con lluvias copiosas por momentos y eventualmente la caída de granizo".