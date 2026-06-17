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Quini 6: los resultados del sorteo 3.383 del miércoles 17 de junio de 2026

Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad 'Siempre Sale' repartió alegría entre 47 apostadores, que embolsaron $7.485.716 cada uno.

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Estos son los resultados del sorteo del miércoles 17 de junio de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 17 de junio de 2026.

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El sorteo 3.383 del Quini 6 de este miércoles 17 de junio repartió premios millonarios para decenas de apostadores en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: 47 jugadores acertaron cinco números en el sorteo de la modalidad "Siempre Sale" y se llevaron más de $7 millones, cada uno.

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El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 17 de junio de 2026

Números ganadores: 05 - 12 - 15 - 21 - 31 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $2.250.681.476

5 aciertos: 21 ganadores. Premio: $1.867.330

4 aciertos: 1.422 ganadores. Premio: $8.272

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 17 de junio de 2026

Números ganadores: 04 - 16 - 22 - 25 - 30 - 36

6 aciertos: vacante. Premio: $1.100.000.000

5 aciertos: 32 ganadores. Premio: $1.225.435

4 aciertos: 1.364 ganadores Premio: $8.624

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 17 de junio de 2026

Números ganadores: 06 - 08 - 16 - 22 - 23 - 37

6 aciertos: vacante. Premio: $3.009.575.228

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 17 de junio de 2026

Números ganadores: 00 - 05 - 08 - 14 - 22 - 35

5 aciertos: 47 ganadores. Premio: $7.485.716

Pozo extra: resultado del miércoles 17 de junio de 2026

Números ganadores: 04 - 05 - 06 - 08 - 12 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 25 - 30 - 31 - 36 - 37 - 44

6 aciertos: 1.046 ganadores. Premio: $191.204

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.384 del Quini 6 se realizará el domingo 21 de junio a las 21.15. Pozo estimado: $8.200.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

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