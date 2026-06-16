Llegó el frío extremo: hay alertas meteorológicas por un ingreso de aire polar, temperaturas bajo cero y heladas

El ingreso del aire polar durante el fin de semana se mantiene vigente en algunas regiones de Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para varias localidades. A pesar de esto, se espera una lenta recuperación de las temperaturas gracias al ingreso de un viento norte en el centro y norte del país.
El SMN informó que las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Misiones están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frío.
Este descenso de la temperatura se debe al pasaje de un frente frío por la región central del país que provocó un desplome del de la temperatura durante el domingo y lunes.
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Por su parte, desde Meteored aseguraron que "las heladas continuarán presentes en gran parte de la Patagonia, la región pampeana y algunos sectores de Cuyo".
Pero a pesar de esto un "regreso gradual del viento norte" favorecerá "el transporte de aire más templado y húmedo hacia el centro y norte de Argentina".