16 de junio de 2026 Inicio
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Llegó el frío extremo: hay alertas meteorológicas por un ingreso de aire polar, temperaturas bajo cero y heladas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para varias localidades de Argentina. En la Patagonia, el termómetro se desplomará hasta los -4 grados bajo cero. A pesar del frente frío, durante la semana se espera el ingreso de un viento norte que recuperará las temperaturas en el centro y norte del país.

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Las provincias afectadas son Santa Fe

Las provincias afectadas son Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. 

El ingreso del aire polar durante el fin de semana se mantiene vigente en algunas regiones de Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para varias localidades. A pesar de esto, se espera una lenta recuperación de las temperaturas gracias al ingreso de un viento norte en el centro y norte del país.

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El SMN informó que las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Misiones están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frío.

Este descenso de la temperatura se debe al pasaje de un frente frío por la región central del país que provocó un desplome del de la temperatura durante el domingo y lunes.

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Por su parte, desde Meteored aseguraron que "las heladas continuarán presentes en gran parte de la Patagonia, la región pampeana y algunos sectores de Cuyo".

Pero a pesar de esto un "regreso gradual del viento norte" favorecerá "el transporte de aire más templado y húmedo hacia el centro y norte de Argentina".

Ranking de temperaturas en Argentina: cuál es la localidad más fría

Coronel Suarez Buenos Aires 1.8ºC
Concordia Entre Ríos 1.8ºC
San Juan San Juan 1.2ºC
Ushuaia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 1.1ºC
La Quiaca Jujuy -1.1ºC
Río Grande Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -1.4ºC
Chapelco Neuquén -1.4ºC
Malargüe Mendoza -1.8ºC
Maquinchao Río Negro -3.2ºC
San Carlos de Bariloche Río Negro -4.4ºC

Recomendaciones del SMN ante una alerta por temperaturas extremas frío

  • Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  • Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  • Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  • Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
  • No fumes en ambientes cerrados.
  • Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
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