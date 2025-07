Fuerte suba de los casos de hepatitis A en Argentina: los síntomas y quiénes deben vacunarse

En tal sentido, el ministerio advirtió que 38 contagios en el primer semestre de 2025 correspondieron a personas de entre 20 y 39 años, 17 a menores de 20 y los 14 restantes a mayores de 40. Ante esta situación y en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis que se celebra cada 28 de julio, los especialistas consultados por C5N alertaron que el grupo etario más afectado cambió con respecto a los últimos años, debido a que anteriormente la mayoría de los pacientes notificados eran niños.

La hepatóloga del Sanatorio San Carlos de Bariloche, María Florencia Orellano, explicó a C5N en qué consiste la hepatitis y recordó que hay varios tipos: "La enfermedad se produce cuando el hígado se inflama. La hepatitis A es infecciosa y generalmente se cursa de manera aguda. Los contagios se producen vía fecal oral o por relaciones sexuales. Este aumento de casos es un brote epidemiológico porque superan lo esperado para un periodo de tiempo".

"El período de síntomas es de entre 15 y 45 días y después, en general, se resuelve. Los pacientes que la tuvieron quedan con inmunidad de por vida, pero en general, no se dice que se cura porque muchas veces queda en reservorios extrapáticos y se puede reactivar después de años con quimioterapias u otros tratamientos", agregó por su parte la hepatóloga Romina Lucero, de la obra social Luis Pasteur.

Hepatitis Este lunes se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis. Top Doctors

Los síntomas de la hepatitis A, el diagnóstico y el tratamiento

Las médicas coincidieron en que los principales síntomas de la hepatitis A son vómitos, náuseas, fiebre, dolor abdominal e ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel. En algunos pacientes puede estar acompañado por una orina oscura o materia fecal clara. No obstante, varios casos son asintomáticos.

En tanto, Lucero explicó el procedimiento para detectarlo: "Se diagnostica por una prueba de laboratorio. Esto se hace en sangre, se piden anticuerpos de hepatitis A, B y C. Si alguno da positivo, se deriva al especialista para hacer exámenes más profundos, como de cargas virales y genotipos, porque cada hepatitis tiene un genotipo y se comporta de manera diferente".

También marcó que la mayoría de los pacientes se recuperan normalmente, aunque con un largo periodo de recuperación: "En general, una persona con hepatitis A evoluciona bien. El virus está en el cuerpo durante un tiempo y se excreta con la orina, la saliva o la materia fecal. Puede llevar a varios días en cama, baja de peso y decaimiento".

"En muy pocos casos se puede llegar al punto de requerir un trasplante hepático. Desde hace más de 20 años que esto no se observa por la ayuda de la vacuna. Sin embargo, si el virus continúa en el cuerpo por un tiempo más de lo habitual, se indica un tratamiento", añadió.

Fiebre Q La hepatitis puede generar fiebre. Pexels

La alerta por el aumento de casos y la prevención

Por otro lado, las especialistas explicaron el motivo por el cual se incrementaron los contagios durante los primeros seis meses de 2025. "Estos brotes específicos se vinculan con gente que no se vacunó, además de, probablemente, prácticas sexuales y viajes a países endémicos como Bolivia, siendo susceptibles", señaló Orellano.

"Donde una persona tiene hepatitis A, luego hay otras cinco por el contagio. Hay que lavar las manos, limpiar depósitos y las casas deben tener un adecuado manejo de excretas, porque si no, los no vacunados o los que no tuvieron hepatitis A en su infancia, pueden enfermarse. Si eso no se cumple, los casos aumentan", expresó Lucero por su parte.

Asimismo, Lucero expuso que, en principio, prevé que los contagios disminuirán en el resto del año: "Con la tendencia epidemiológica actual, quizás puede llegar a haber menos casos porque cuando la OPS o la OMS emite una alerta, la idea es reforzar las medidas para prevenir contagios, como aislamientos e internaciones".

En tal sentido, Orellano añadió: "Entiendo que cuando aparecen estos brotes, en general la gente toma conciencia y además hay vacunas, por lo que creo que no subirán".

La importancia de la vacunación contra la hepatitis A y los que deben aplicársela

La vacuna contra la hepatitis A fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en 2005. El Ministerio de Salud señala que se aplica una única dosis al primer año de vida, que alcanza entre un 95% y 99% de efectividad al mes.

La cartera sanitaria también sugiere administrar dos dosis en varones que tienen relaciones sexuales con otros varones, mujeres trans, trabajadores sexuales, personas con desórdenes de la coagulación o enfermedad hepática crónica, personal de laboratorios expuestos al virus, trabajadores gastronómicos, de maestranza que maneja residuos y servicios sanitarios, trabajadores de jardines maternales que asisten a niños menores de un año y personas que viajan a zonas de alta o mediana endemia.

En este marco, Lucero destacó los efectos de la inoculación. "Casi anuló la presencia de la enfermedad en los últimos años", subrayó.

Vacunación niños Los especialistas recomiendan vacunarse contra la enfermedad.

Sin embargo, la hepatóloga de la obra social Luis Pasteur remarcó una baja en la cantidad de vacunaciones: "Según estudios de la Sociedad Argentina de Gastroenterología y la Sociedad Argentina de Hepatología, disminuyó mucho el acceso a las vacunas. Hay personas que no se la aplican en el primer o segundo año de vida, sino de adultos".

En esta línea, Orellano advirtió por los precios de las inmunizaciones para los adultos: "Para ellos, es de dos dosis y la puede indicar cualquier médico. Los adultos que no integran los grupos del calendario de vacunación sí tienen que comprarla y es cara. Cuesta alrededor de $100 mil por dosis. Solamente hay vacunas para la hepatitis A y B. Para la C no existe".

De la B a la E, las características del resto de las hepatitis

Hepatitis B

La mayoría de los contagios se produce mediante las relaciones sexuales o contacto con sangre. Lucero señaló que los casos disminuyeron notablemente en los últimos años: "Desde que existen la esterilización y el material descartable, los casos de hepatitis B bajaron un montón y sólo se mantienen en poblaciones donde hay altas posibilidades de tener virus".

También advirtió que lleva a casi la mitad de los trasplantes de hígado en el país. "Puede ser fulminante y es la responsable del 45% de los trasplantes en Argentina. El tratamiento es con antivirales similares a los que se toma para el HIV. Están cubiertos por el Estado", expresó. La vacuna se administra en tres dosis y una de refuerzo para los niños y tres dosis para los que tienen 11 años o más.

"En general, el tratamiento es de por vida y se aplica para los que la tienen crónica. Si se diagnostica en fase aguda, hay un 95% de chances de solucionarlo y un 5% de que se cronifique", añadió Orellano por su parte.

Hepatitis C

Se transmite a través de sangre infectada y no se desarrollaron vacunas. El tratamiento, que tiene una efectividad del 99% pero puede tener un costo de millones de pesos, consiste en consumir una medicación entre 2 y 12 semanas. "Muchas veces se diagnostica durante la cronicidad, lo que significa que el paciente ya tiene un daño crónico en el hígado, lo que pasa por distintas fases hasta llegar a la cirrosis y el riesgo de cáncer de hígado", expresó Orellano.

"Es importante el diagnóstico: de 10 pacientes con hepatitis C, hay 7 que no saben que la tienen porque son asintomáticas, lo que provoca que cada vez haya más personas enfermas por los contagios. Esto se observa mucho en personal carcelario o en institutos psiquiátricos, donde las personas están privadas de la libertad", señaló Lucero.

En este marco, alertó que continuará propagándose al menos hasta 2030, en contrasentido con el objetivo de las autoridades: "En su momento, desde el Ministerio de Salud y la OMS salió la idea de erradicar la hepatitis C en 2030, pero estamos cada vez más lejos".

Hepatitis D

Los casos se generan a través del contacto con fluidos corporales como la sangre y mediante las relaciones sexuales. Se trata de un tipo que produce pocos contagios. "La frecuencia es baja y no puede producirse si antes la persona no tuvo la hepatitis B", marcó Lucero.

En algunos contagios se puede agravar y llevar a una cirrosis hepática, insuficiencia hepática o cáncer de hígado. Pese a que no se crearon vacunas contra la hepatitis D, la inoculación contra la B protege ya que la D sólo puede ocurrir en personas que tienen la B.

Hepatitis E

En Argentina hay muy pocos casos y es más frecuente en algunos países de Asia y África, además de algunas zonas de América Latina como México. La transmisión es principalmente a través de agua contaminada y con alimentos en mal estado o mal lavados.

La vacuna sólo se aplica en China debido a que la Organización Mundial de la Salud no la aprobó para el resto del mundo. La mayoría de los pacientes se recuperan sin tratamiento, aunque deben permanecer en reposo por varios días.