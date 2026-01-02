2 de enero de 2026 Inicio
Un relevamiento oficial del Renaper reveló las principales tendencias en la elección de nombres para recién nacidos durante 2025: fuerte presencia de nombres clásicos y de origen italiano.

El Registro Nacional de las Personas dio a conocer los 20 nombres más usados.

El año 2025 reveló tendencias definidas entre los nombres de bebés más elegidos en Argentina durante el año pasado. Una combinación de tradición, nuevos clásicos de la última década, tendencias internacionales y la presencia de nombres de origen italiano determinaron el top 20 que dominaron el país.

En el más reciente relevamiento de la Dirección Nacional de Población, elaborado a partir de los datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) al 1 de diciembre, se muestra dos claros liderazgos según el sexo: en el caso de las niñas, Isabella ("promesa de Dios") se ubicó en el primer lugar con 6.848 inscripciones; entre los varones, Benjamín ("el hijo más amado") encabezó el ranking con 7.400 registros, consolidándose como el nombre masculino más elegido del año.

isabella icardijpg.jpg
Isabella Icardi, junto a su madre Wanda, lleva el nombre más utilizado en el país en 2025.

Entre las niñas, el segundo puesto es de Valentina (5.766) y Olivia (5.707), conformando un podio dominado por nombres de raíz clásica y fuerte presencia global. A partir del cuarto puesto, el ranking femenino incluyó nombres como Sofía, Jazmín, Victoria y Martina, todos con una fuerte tradición regional. También se destacó el crecimiento de nombres cortos y melódicos como Emma y Emilia, una tendencia que se mantiene firme en los últimos años.

Entre los varones, a Benjamín lo siguieron Gael (5.963) y Mateo (5.872), en clara preferencia por nombres breves, de sonoridad moderna y con resonancia tanto hispana como internacional. La lista continúa con nombre de origen italiano como Valentino (4.212 y 28,41%), Valentín (4.119 y 27,78%), y los nombres que han ganado terreno en la última década como Enzo (3.882 y 26,19) de preferencia en los hinchas de River. Luego, Liam (3.868 y 26,09%) y Noah (3.323 y 22,42), de surgimiento anglosajón completan el ranking.

El documento aclara que cada nombre fue contabilizado de manera individual, incluso en los casos de nombres compuestos, y que las tasas se calcularon en función del total de nacimientos registrados durante 2025, expresadas cada mil niños o niñas identificados.

Top 20 – Nombres femeninos más elegidos en 2025

  • Isabella

  • Valentina

  • Olivia

  • Sofía

  • Jazmín

  • Victoria

  • Martina

  • Emma

  • Emilia

  • Mía

  • Catalina

  • Aitana

  • Ámbar

  • Franchesca

  • Renata

  • Zoe

  • Alma

  • Delfina

  • Luz

  • Abigail

Top 20 – Nombres masculinos más elegidos en 2025

  • Benjamín

  • Gael

  • Mateo

  • Valentino

  • Valentín

  • Bautista

  • Enzo

  • Liam

  • Noah

  • Giovanni

  • Felipe

  • Benicio

  • Bastian

  • Eithan

  • Lionel

  • Gabriel

  • Agustín

  • Ezequiel

  • Julián

  • Nicolás

Mirá el informe oficial del Renaper con la lista de 20 nombres

Top 20 de Nombres 2025 - Datos generales

