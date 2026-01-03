Mhoni Vidente y su predicción sobre la captura de Nicolás Maduro y Venezuela: "Lo dejaron solo" La astróloga predijo el ataque de Estados Unidos y la captura de Donald Trump al mandatario Venezolano: "Mucha gente que lo apoyaba se rendirá y dará el golpe de Estado". Por + Seguir en







La astróloga Mhoni Vidente volvió a cobrar relevancia, pero esta vez fue por la predicción que hizo días atrás sobre los ataques de Estados Unidos hacia Venezuela y la captura de Donald Trump a Nicolás Maduro. “La gente lo dejó solo”, indicó sobre lo que sucedería.

En un video se puede ver que asegura que “antes del 10 de enero” el mandatario “saldría huyendo”, acorralado y abandonado incluso por quienes lo apoyaban. “La gente lo dejó solo, los militares lo declaran no servible para el país venezolano”. Y agregó que este quiebre interno que derivaría en un golpe de Estado y el ingreso “victorioso” de María Corina Machado.

En ese contexto, durante la madrugada se registraron fuertes explosiones en distintos puntos del país, que se sintieron tanto en Caracas como en otros estados. Ante los hechos, Nicolás Maduro denunció ante la agencia EFE una “agresión militar perpetrada por el Gobierno actual” y decretó el estado de conmoción exterior.

Mhoni Vidente en sus predicciones del 2026 predijo la captura de Maduro antes del 10 de Enero

El Gobierno de Venezuela emitió un comunicado oficial en el que rechazó lo ocurrido y lo calificó como una grave violación al derecho internacional. "Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas", señalaron las autoridades, que además denunciaron ante la comunidad internacional "la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos".

Minutos después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y retirados del país en el marco de una operación militar. “Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país”, afirmó el mandatario en la red social Truth.