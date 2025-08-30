Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer ricos tacos mexicanos Son el plato emblema de la gastronomía mexicana y, aunque simples, conquistan con su potente sabor. Hay de cerdo, res, pollo y versiones vegetarianas. Por







Estos tacos son los más ricos de Buenos Aires. Instagram @tacosyburrosargentina

El taco pasó de ser una comida callejera a convertirse en un emblema de la gastronomía mexicana a nivel mundial que, por caso, también se destaca en restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una fórmula simple: una tortilla de trigo o maíz rellena de carne, cerdo o pollo y algunos vegetales. Sin embargo, conquista con sabores potentes y un poco picantes.

La belleza de los tacos es que se pueden rellenar con prácticamente cualquier cosa. Una de las recetas más tradicionales son los tacos al pastor, que consisten en carne de cerdo adobada y condimentada, pero también hay de barbacoa, carne asada, pollo y, por supuesto, muchas versiones vegetarianas.

Aunque es una comida que se puede preparar fácilmente en casa, nada supera al sabor de un taco preparado según la auténtica receta tradicional. A continuación, los dos mejores restaurantes en Buenos Aires para comer unos ricos tacos mexicanos.

Tacos & Burros Tacos de Tacos & Burros Instagram @tacosyburrosargentina Este restaurante trae la auténtica cocina mexicana al corazón de San Telmo. El menú está lleno de platos ricos, abundantes y a buen precio, todos preparados a la manera tradicional. Sirven totopos, burritos, tortas y ensaladas, y tienen una barra con cervezas artesanales, tequilas, margaritas, jugos y aguas mexicanas.

La estrella del lugar son los tacos, preparados en tortilla de trigo y con una base de tomate, cebolla y cilantro: hay de pollo, carne, cerdo (al pastor), chorizo, camarones, veggies y al alambre (carne, verdura y queso). Queda en Estados Unidos 501. Abre de lunes a jueves de 17 a 1; viernes de 18 a 1, y sábados y domingos de 13 a 1.