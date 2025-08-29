29 de agosto de 2025 Inicio
Lagunas, reservas naturales y parques: el destino ideal para hacer una escapada cerca de Buenos Aires

Ubicado en la Provincia, este pueblo invita al descanso y a disfrutar de sus atractivos naturales.

Cómo llegar a este bello pueblo dentro de la Provincia.

Cómo llegar a este bello pueblo dentro de la Provincia.

Las personas suelen estar envueltas en su rutina, que abarca desde el trabajo y los viajes del día a día hasta compromisos personales. Por eso, y ante la necesidad de despegarse del desgaste de todas las semanas, muchas eligen hacer una escapada por un fin de semana, por lo que sitios cerca de la Ciudad de Buenos Aires son ideales para disfrutar de un ambiente tranquilo sin tener que gastar demasiada plata.

El crecimiento del turismo interno favorece a destinos pampeanos como Colonia Barón, que combina naturaleza y actividades recreativas en un entorno de tranquilidad.
Turismo en Argentina: el pequeño pueblo tranquilo que tiene parrillas y campings para disfrutar con amigos

Uno de estos destinos es Plomer, un pequeño pueblo que aún se resiste al turismo y mantiene su esencia antigua. De hecho, cuenta con menos de 200 habitantes, y en él predomina la conexión con la naturaleza. Los paisajes rurales permiten un descanso único, donde se puede recargar energía.

Asimismo, esta localidad está arraigada a su estación ferroviaria, inaugurada en 1908 y que sirvió para las empresas Ferrocarril Midland y la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires. Hoy en día es un símbolo de su identidad. Su nombre se debe a Pedro Plomer Huguet, abuelo del fundador del pueblo, Don Narciso Plomer Lozano.

Plomer

Dónde queda Plomer

Plomer es una localidad que pertenece al partido de General Las Heras, y está ubicado a unos 92 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Plomer

En Plomer se pueden realizar diferentes actividades:

  • En este pueblo se encuentran lagunas y reservas naturales, ideales para admirar y simplemente desconectar del ruido de la ciudad.
  • Plomer invita a los turistas a disfrutar de la sencilla tarea del descanso. Al estar rodeado de campos verdes y de amplios cielos abiertos, aquellos que visiten el pueblo pueden tomarse un mate bajo la sombra, caminar entre los árboles y respirar un aire puro.
  • Se mantienen las costumbres y tradiciones gauchas. Por otra parte, se puede visitar puntos históricos como la estación ferroviaria, el corazón de la localidad.
  • Su encanto rural es otro de los rasgos característicos de la localidad, donde se puede disfrutar de bellos paisajes y celebrar peñas folclóricas junto a los locales. Además, hay varios almacenes y parrillas locales que ofrecen platos típicos con sabores bien criollos, como El Vasquito, Los Tobianos o El Mangrullo.
  • Cada domingo entre las 14 y las 17 horas se lleva a cabo la tradicional feria de artesanías y gastronomía local. En ella se pueden degustar especialidades caseras como tortas fritas, quesos de campo y comidas típicas de bodegón, todo acompañado por peñas folclóricas que aportan música y danza a la cálida experiencia.
Plomer
Plomer es una localidad que se encuentra a 80 kilómetros de Buenos Aires.

Plomer es una localidad que se encuentra a 80 kilómetros de Buenos Aires.

Cómo llegar a Plomer

Existen diferentes formas de llegar a Plomer. Si se quiere ir en auto, primero hay que tomar el Acceso Oeste hacia Luján, desviarse por la Ruta Provincial N°6 antes de llegar a la ciudad y continuar hasta el kilómetro 133, donde se accede al pueblo. Para los que opten por el transporte público, se pueden tomar el tren hasta General Las Heras y luego contratar un remis hasta Plomer, debido a que las opciones de colectivo ya se ven reducidas por esta zona.

