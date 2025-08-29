Lagunas, reservas naturales y parques: el destino ideal para hacer una escapada cerca de Buenos Aires Ubicado en la Provincia, este pueblo invita al descanso y a disfrutar de sus atractivos naturales. Por







Las personas suelen estar envueltas en su rutina, que abarca desde el trabajo y los viajes del día a día hasta compromisos personales. Por eso, y ante la necesidad de despegarse del desgaste de todas las semanas, muchas eligen hacer una escapada por un fin de semana, por lo que sitios cerca de la Ciudad de Buenos Aires son ideales para disfrutar de un ambiente tranquilo sin tener que gastar demasiada plata.

Uno de estos destinos es Plomer, un pequeño pueblo que aún se resiste al turismo y mantiene su esencia antigua. De hecho, cuenta con menos de 200 habitantes, y en él predomina la conexión con la naturaleza. Los paisajes rurales permiten un descanso único, donde se puede recargar energía.

Asimismo, esta localidad está arraigada a su estación ferroviaria, inaugurada en 1908 y que sirvió para las empresas Ferrocarril Midland y la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires. Hoy en día es un símbolo de su identidad. Su nombre se debe a Pedro Plomer Huguet, abuelo del fundador del pueblo, Don Narciso Plomer Lozano.

Plomer Oscki Alí Dónde queda Plomer Plomer es una localidad que pertenece al partido de General Las Heras, y está ubicado a unos 92 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Plomer En Plomer se pueden realizar diferentes actividades: