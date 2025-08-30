La escapada cerca de Buenos Aires para desconectar y tomar vino: un pueblo escondido

Cómo llegar a este pequeño pero hermoso pueblo de Entre Ríos. Turismo Pueblo Belgrano

Antes las exigencias del trabajo, muchos buscan hacer una escapada cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para salir de la rutina. Lo que no todos conocen es que existen una infinidad de pueblos ocultos a poca distancia, que aseguran un descanso ideal, así como un hermoso ambiente natural.

Uno de ellos es Pueblo Belgrano, un pequeño pueblo de Entre Ríos que cuenta con tan solo 7.000 habitantes. Sin embargo, ofrece una experiencia única y diferente, porque además de contar con balnearios, paisajes naturales espectaculares y atracciones, mantiene una calma imperturbable, ideal para desconectar.

Con un recorrido extenso, esta localidad destaca en la producción del vino, y ofrece recorridos para conocer cómo se hace y, por supuesto, para degustar el resultado. Asimismo, los amantes de la acción y los deportes podrán andar en bicicleta o practicar deportes acuáticos si es de su preferencia.

pueblo-belgrano-1webp Dónde queda Pueblo Belgrano Este pueblo se encuentra en Entre Ríos, a tan solo 15 minutos en auto de Gualeguaychú. Asimismo, está ubicado a 676 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Pueblo Belgrano Existen diferentes actividades para hacer durante una estadía en Pueblo Belgrano: