La escapada cerca de Buenos Aires para desconectar y tomar vino: un pueblo escondido

Ubicado en la provincia de Entre Ríos, esta localidad permite disfrutar tanto de la gastronomía como de sus hermosas vistas.

Por
Turismo Pueblo Belgrano

Antes las exigencias del trabajo, muchos buscan hacer una escapada cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para salir de la rutina. Lo que no todos conocen es que existen una infinidad de pueblos ocultos a poca distancia, que aseguran un descanso ideal, así como un hermoso ambiente natural.

Uno de ellos es Pueblo Belgrano, un pequeño pueblo de Entre Ríos que cuenta con tan solo 7.000 habitantes. Sin embargo, ofrece una experiencia única y diferente, porque además de contar con balnearios, paisajes naturales espectaculares y atracciones, mantiene una calma imperturbable, ideal para desconectar.

Con un recorrido extenso, esta localidad destaca en la producción del vino, y ofrece recorridos para conocer cómo se hace y, por supuesto, para degustar el resultado. Asimismo, los amantes de la acción y los deportes podrán andar en bicicleta o practicar deportes acuáticos si es de su preferencia.

Dónde queda Pueblo Belgrano

Este pueblo se encuentra en Entre Ríos, a tan solo 15 minutos en auto de Gualeguaychú. Asimismo, está ubicado a 676 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Pueblo Belgrano

Existen diferentes actividades para hacer durante una estadía en Pueblo Belgrano:

  • La Reserva Natural Senderos es un espacio de 25 hectáreas donde se pueden observar diversas especies de fauna como zorros, lagartos y aves. Este es uno de los sitios más atractivos del lugar, donde se puede conectar con la naturaleza y conocer más sobre los ecosistemas locales. Quienes prefieren explorar en bicicleta pueden recorrer la costanera y disfrutar de hermosas vistas del río.
  • Para los más aventureros, las cabalgatas por la costa son una opción ideal para conocer el paisaje desde otro ángulo. Esta propuesta permite llegar a zonas menos accesibles y vivir una experiencia diferente.
  • El Balneario Ñandubaysal cuenta con aguas tranquilas que invitan a relajarse y desconectar. También es un lugar perfecto para practicar deportes acuáticos, para aquellos que prefieran un poco más de movimiento.
  • La gastronomía es otro de los puntos fuertes del pueblo, con restaurantes que ofrecen platos típicos de la región. Sin embargo, destacan en este circuito las bodegas cercanas, que permiten conocer de cerca el proceso de elaboración de los vinos de la zona, con visitas y degustaciones que enriquecen la experiencia.
Cómo llegar a Pueblo Belgrano

Para llegar a Pueblo Belgrano, la forma más sencilla es partiendo desde Gualeguaychú y tomando la Ruta Provincial 42. En solo 15 minutos, se llega a este tranquilo pueblo. Además, quienes no cuenten con vehículo propio pueden optar por el transporte público, que conecta con la ciudad y otras localidades cercanas. En este sentido, hay que viajar primero a Entre Ríos desde la Ciudad de Buenos Aires, ya sea en un vuelo como en vehículo propio.

