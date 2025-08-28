Avanza la construcción de un nuevo cruce peatonal en avenida Del Fomentista, en la Ciudad de Buenos Aires

Para montar la estructura premoldeada se cortará el servicio ferroviario del ramal José León Suárez de la línea Mitre desde la noche del viernes 29 de agosto hasta el lunes 1 de septiembre. Cuál es el cronograma.

El Gobierno de la Ciudad avanza con los trabajos para construir un nuevo cruce peatonal en avenida Del Fomentista, en su intersección con las vías del ferrocarril Mitre - J.L Suárez, con la idea de eliminar la vereda que tiene el túnel vehicular del lugar y poder sumar un carril, para convertirlo en doble mano.

Para generar el paso peatonal proyectado se construyó un cajón premoldeado con forma de “U” al lado del ferrocarril, que durante este fin de semana debe trasladarse unos 15 metros para montar sobre él los dos puentes ferroviarios donde se apoyarán las vías del tren y permitirá avanzar con la excavación del nuevo paso.

Para montar esta estructura, desde la noche del viernes 29 de agosto, a las 24 horas, hasta el lunes 1° de septiembre, a las 22 horas, se cortará el servicio ferroviario del ramal José León Suárez de la línea Mitre , porque será necesario desarmar las vías para realizar las tareas. Por estos trabajos, tampoco prestarán servicio los trenes de larga distancia Retiro-Rosario, Córdoba y Tucumán.

Además, desde esta noche, jueves 28 de agosto, se cerrará Av. Del Fomentista entre Escobar y Estanislao San Zeballos, hasta el 2 de septiembre . Como alternativa, los vehículos podrán utilizar los siguientes desvíos:

El tránsito en las siguientes calles:

Corte total de Larsen entre Helguera y Curupaytí.

Corte total de Larsen entre Curupaytí y Estanislao San Zeballos.

Corte total de Curupaytí (norte) entre Cuenca y Helguera.

Corte total de Curupayti (sur) entre Helguera y Estanislao San Zeballos.

Corte total de Cuenca entre Cochrane y Av. del Fomentista.

En qué consisten las obras a desarrollar este fin de semana

Los trabajos consisten en empujar la estructura construida al costado del ferrocarril, unos 15 metros hasta posicionarla en su lugar definitivo y montar sobre ella los nuevos puentes ferroviarios por donde pasará el tren. Esta mole de hormigón tiene un largo de 10,80 metros, 4 metros de altura y un ancho variable de entre 6,60 y 5, 70 metros, con un peso de 140 toneladas, fue construida sobre 4 patines hidráulicos que permitirán su desplazamiento y gracias a la fuerza de los 2 gatos hidráulicos instalados, se moverá a través de unos carriles de deslizamiento hasta su posición final.

Una vez allí, con la grúa de 250 toneladas que sirvió para montar los puentes, se montarán sobre ellos toda la infraestructura ferroviaria, quedando para el final la realización de una prueba de carga con los trenes de la línea Mitre, a fin de verificar el desempeño de la nueva infraestructura, antes de habilitar el servicio ferroviario.

Esta operatoria requerirá un trabajo ininterrumpido de 82 personas durante 72 horas, con turnos rotativos de día y de noche, a fin de acortar al máximo el tiempo de interrupción del servicio.

Los detalles del proyecto en Av. Del Fomentista

La intervención busca dar solución a una problemática histórica: el cruce de Fomentista y vías del ferrocarril Mitre – J. L. Suárez tiene la particularidad de que es tan angosto que tiene un solo carril, mientras que la avenida es doble mano, con lo cual, los semáforos allí ubicados, alternan el tránsito pasante, dando paso en un sentido y manteniendo en espera a los autos de la otra mano. Esta operatoria genera demoras sobre la Av. del Fomentista, una arteria clave para los vecinos del barrio, ubicada a escasos metros de Av. General Paz, tornándose una opción muy utilizada en ciertos horarios.

A través del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, se proyectó la construcción de un nuevo cruce peatonal con el objetivo de eliminar la vereda que tiene el túnel vehicular allí ubicado y poder sumar un carril. De esta forma, el doble sentido de Av. Del Fomentista podrá tener continuidad por debajo de las vías del tren.

La ejecución de la obra está a cargo de la empresa Autopistas Urbanas (AUSA) y mejorará la conectividad vial en la zona, tanto para conductores, peatones y ciclistas, brindando un mayor ordenamiento en los cruces, más fluidez y más seguridad vial. El nuevo paso tendrá 5 metros de ancho, aportando una gran dimensión para la comodidad del tránsito peatonal o de ciclistas, con una altura de 2,47 metros.

En cuanto al paso bajo nivel existente, se realizará una readecuación vial para permitir la incorporación de un carril adicional al existente, que permita el tránsito en ambos sentidos de manera simultánea.

El entorno urbano también se verá ampliamente beneficiado, porque se generará una plazoleta que contempla la instalación de nuevo mobiliario urbano (bancos, bicicleteros urbanos, cestos para residuos, entre otros), con parquización mediante especies nativas, además de la inclusión de una estación saludable para la práctica de actividad física y un mangrullo de juegos infantiles. También se contempla la ampliación de veredas para que los cruces de calles sean más cortos y seguros.