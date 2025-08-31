31 de agosto de 2025 Inicio
Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei: "El fracaso más estrepitoso y trágico se está dando en la macroeconomía"

La expresidenta brindó un mensaje en un acto en Mar del Plata y alertó que "la gente se endeuda con la tarjeta de crédito para comprar comida". También definió al jefe de Estado como un "lunático".

La expresidenta Cristina Kirchner.

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a cargar contra las políticas del gobierno de Javier Milei y advirtió que "el fracaso más estrepitoso y trágico se está dando en la macroeconomía". Además, alertó por la situación de la población y aseveró que "la gente se endeuda con la tarjeta de crédito para comprar comida".

En un mensaje que se reprodujo en un acto en Mar del Plata de Fernanda Raverta, candidata de Fuerza Patria en la Quinta Sección Electoral de cara a los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, Cristina criticó a Milei y marcó que el "fracaso se vive en la microeconomía de los hogares argentinos, pero también en la macroeconomía de la que presumía dar cátedra el lunático que tenemos de presidente, cuando concurría como panelista a la tele".

En tal sentido, desde San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años de cárcel por la causa Vialidad, enfatizó que "la gente se endeuda con la tarjeta de crédito para comprar comida". También lamentó el panorama de los jubilados por el brutal ajuste de la administración libertaria y afirmó que "tienen que optar por comprar comida o remedios".

Cristina Kirchner cargó contra el gobierno de Javier Milei.

En tanto, la exmandataria apuntó hacia la situación de las personas con discapacidad ya que alertó que están "obligados al suplicio de recorrer kilómetros y kilómetros, arrastrando sus problemáticas y sus adversidades en forma humillante para que no le saquen la pensión".

"El fracaso más estrepitoso y trágico se está dando en la macroeconomía. ¿Qué hace éste frente al problema de la economía bimonetaria? Primero, la niega en su discurso. Y después, no se le ocurre otra cosa frente a ese escenario real para que los pesos no se le vayan al dólar", expresó sobre la postura de Milei.

Cristina Kirchner pidió discutir "las verdaderas causas de nuestras frustraciones como argentinos"

En otro tramo de su discurso, Cristina advirtió sobre las diferencias económicas entre sectores debido a que manifestó que "de cada crisis la gente sale peor, pero el poder económico sale cada vez más concentrado y más poderoso".

También recordó el triunfo de Milei en las elecciones presidenciales de 2023: "La pregunta que no puedo dejar de hacerme es: ¿qué nos pasó a los argentinos para poder validar electoralmente tales desatinos? Más allá de que uno no lo haya votado, pero formamos parte de una comunidad y de una sociedad, así que tenemos que preguntarnos entre todos esto".

"Creo que la explicación del fracaso del gobierno del Frente de Todos no me parece suficiente. Es más, creo que es una coartada para salir del paso y no indagar sobre nuestros pliegues más escondidos y tal vez más oscuros como sociedad", añadió en esta línea.

"Desde acá, en San José 1111, tengo la absoluta certeza de que tenemos que impulsar un debate más profundo sobre las verdaderas causas de nuestras frustraciones como argentinos y de los fracasos como país. Y retomar así nuestro rol principal, como ya lo dije en otras oportunidades, de volver a ser militantes políticos y no solamente militantes electorales", concluyó la expresidenta.

