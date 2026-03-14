14 de marzo de 2026 Inicio
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Fue viral: es venezolano, vive en Argentina y reveló qué elemento de nuestro país le cambió la vida

Su video, que combina humor con una honesta observación sobre los choques culturales, ha acumulado miles de reproducciones.

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Esta anécdota sorprendió a todos en las redes sociales

Esta anécdota sorprendió a todos en las redes sociales

  • El usuario @turistteando se volvió tendencia al explicar cómo un objeto doméstico argentino le simplificó las tareas de abastecimiento.

  • Para el joven, el uso del carrito de compras personal representa una solución "mágica" para evitar las incomodidades de los carros grandes en los comercios.

  • Al principio, el protagonista del video veía con extrañeza a las personas que lo usaban hasta que decidió investigar su utilidad.

  • El video resalta cómo un elemento tan común para los argentinos puede ser una innovación revolucionaria para quienes vienen de otras culturas.

La experiencia de un joven venezolano residente en Argentina ha cobrado una relevancia inesperada en las redes sociales tras compartir su fascinación por un objeto cotidiano de la cultura local. Lo que para cualquier argentino es un elemento básico, para este creador de contenido representó un hallazgo revolucionario que mejoró significativamente su experiencia de ir a hacer las compras.

La historia Richard generó un gran impacto en redes sociales. 
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Con un estilo fresco y divertido, el joven explica por qué este elemento debería existir en todo el mundo y cómo hizo para vivir tanto tiempo sin lo que él ahora considera imprescindible. Más allá de la anécdota simpática, el video ha disparado una conversación más profunda sobre cómo los objetos que nos rodean definen nuestra identidad y nuestro confort.

Cómo fue el video viral del joven venezolano que reveló algo que le cambió la vida en Argentina

-venezolano en argentina - viral

El creador de contenido conocido como @turistteando, un joven venezolano que reside en Argentina, compartió con sus seguidores un hallazgo cotidiano que, según sus propias palabras, ha transformado su rutina diaria: el uso del "changuito" o carrito de compras.

Lo que comenzó como una observación curiosa al ver a los locales trasladando sus productos, se convirtió en una herramienta indispensable para su vida. El joven destacó la practicidad de este objeto, calificándolo de "magia pura", ya que le permite realizar las compras de manera mucho más ágil y cómoda sin necesidad de recurrir a los grandes carros de metal provistos por los supermercados.

En su relato, el joven confesó con humor que al principio desconocía el funcionamiento y hasta el nombre correcto del objeto, llegando a llamarlo erróneamente "chanchito". Fue gracias a su pareja que pudo experimentar de primera mano los beneficios de esta costumbre tan arraigada en el país.

Para el usuario, el changuito no es solo un accesorio de carga, sino una de las lecciones más valiosas de practicidad que ha incorporado desde su llegada a la Argentina, facilitando el transporte de mercadería desde el comercio hasta su hogar de una forma sencilla y eficiente.

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