8 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Es argentino, aprendió a hablar con tonada paraguaya por un famoso meme y se volvió viral: qué dijo

Lo que comenzó como una simple broma escaló hasta convertirse en un fenómeno viral, acumulando millones de reproducciones.

Por
El jóven que se volvió viral tras compartir cómo hizo para aprender la tonada paraguaya

El jóven que se volvió viral tras compartir cómo hizo para aprender la tonada paraguaya

  • El humorista Luciano No sé cuánto se volvió viral en TikTok por realizar una imitación extremadamente precisa del acento paraguayo.

  • La fuente de inspiración para este aprendizaje fue el video de Diego Armando Pérez, un hombre paraguayo que se hizo famoso por una desopilante entrevista tras caer de su moto.

  • Luciano confesó en sus redes sociales que aprendió los modismos y el ritmo del habla paraguaya escuchando aquel fragmento viral una y otra vez.

  • La reacción de los usuarios en redes sociales fue mayoritariamente positiva, destacando la exactitud del resultado con frases de asombro y felicitaciones.

Las redes sociales han coronado a un nuevo protagonista que demuestra cómo el humor digital puede romper fronteras culturales. Un joven argentino se ha convertido en el centro de todas las miradas tras compartir su inusual proceso de aprendizaje: logró dominar a la perfección la tonada y el léxico paraguayo motivado exclusivamente por un meme que se volvió icónico.

El origen de la escultura original de la loba romana es incierto.
Te puede interesar:

Las cuatro lobas romanas sueltas en Buenos Aires: cómo encontrarlas

El video, que ya es tendencia en TikTok, no solo desató risas, sino que también generó una ola de reacciones entre los propios paraguayos, quienes no pueden creer que detrás de ese "cantito" tan auténtico se esconda un joven nacido y criado en Argentina.

Qué dijo el argentino que habla con acento paraguayo gracias a un famoso meme

-argentino viral

Diego Armando Pérez es conocido popularmente como "el borracho de la arbolada" gracias al icónico video viral en el cual le están haciendo un reportaje tras un accidente con su amigo.

Tras la viralización de ese video, muchas personas buscan imitarlo como gesto cómico. Siguiendo con ello, el humorista Luciano No sé cuánto se hizo viral tras compartir en TikTok un video donde imita con mucha precisión la tonada paraguaya.

Lo particular de este caso es que el jóven aprendió el idioma tras escuchar muchas veces el video de Diego "el borracho". "Así es como aprendí el acento paraguayo" expresó en su video que acumula miles de reproducciones y comentarios como "Te salió bien" o "La gran siete, te salió perfecto".

Noticias relacionadas

Becky criticó al sistema médico por no realizar pruebas más completas desde un principio

Le salió algo en el brazo y pensó que era una reacción, pero el diagnóstico reveló lo peor

play

Burlando, sobre el derrumbe en Parque Patricios: "Más de 300 familias están viviendo el drama de quedarse sin techo"

El vallado sobre el edificio que ocupa la Embajada de Israel en Buenos Aires.

Guerra en Medio Oriente: vallan la Embajada de Israel en Buenos Aires

play

Temporal en Mendoza dejó más de 60 incidentes, rutas cortadas y obligó a reprogramar la fiesta de la Vendimia

Violencia de género: el 34% de las argentinas dice haber sufrido agresiones en el último año

Violencia de género: el 34% de las argentinas dice haber sufrido agresiones en el último año

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026: a qué se debe

Rating Cero

Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

El rumor cobró fuerza luego de que Cillian Murphy descartara oficialmente su interés en el papel, a pesar de haber sido sugerido previamente por el Voldemort original, Ralph Fiennes.

Una estrella de Marvel podría ser el nuevo Voldemort de Harry Potter: de quién se trata

Los dinosaurios (2026) es una miniserie documental de Netflix, producida por Steven Spielberg y narrada por Morgan Freeman, que explora la vida, el auge y la desaparición de los dinosaurios.
play

Los dinosaurios es el nombre de la miniserie de Netflix ideal para los fans de Jurassic Park: de qué se trata

Esta película basada en un videojuego de terror fue un éxito y ahora llegó a Netflix
play

Esta película basada en un videojuego de terror fue un éxito y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

El encierro ya hizo estragos en el amigo de la conductora de MasterChef.

Alerta en Gran Hermano: el dramático momento del amigo de Wanda Nara que obligó a sus compañeros a intervenir

La estrella del pop desmintió la separación, pero tuvo que suspender su gira.

Una estrella de la música canceló su gira en medio de rumores de divorcio: qué pasó

últimas noticias

El Gobierno vinculó las políticas de género con corrupción, inflación e inseguridad

En el #8M, el Gobierno atacó al feminismo y lo vinculó con corrupción, inflación e inseguridad en un polémico video

Hace 13 minutos
Becky criticó al sistema médico por no realizar pruebas más completas desde un principio

Le salió algo en el brazo y pensó que era una reacción, pero el diagnóstico reveló lo peor

Hace 33 minutos
El jóven que se volvió viral tras compartir cómo hizo para aprender la tonada paraguaya

Es argentino, aprendió a hablar con tonada paraguaya por un famoso meme y se volvió viral: qué dijo

Hace 44 minutos
Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

Hace 55 minutos
La AFA anunció un nuevo torneo para el interior y Toviggino respaldó la conducción de Tapia

La AFA anunció un nuevo torneo: de qué se trata y cuándo comenzará a jugarse

Hace 59 minutos