Es argentino, aprendió a hablar con tonada paraguaya por un famoso meme y se volvió viral: qué dijo

El jóven que se volvió viral tras compartir cómo hizo para aprender la tonada paraguaya

El humorista Luciano No sé cuánto se volvió viral en TikTok por realizar una imitación extremadamente precisa del acento paraguayo.

La fuente de inspiración para este aprendizaje fue el video de Diego Armando Pérez, un hombre paraguayo que se hizo famoso por una desopilante entrevista tras caer de su moto.

Luciano confesó en sus redes sociales que aprendió los modismos y el ritmo del habla paraguaya escuchando aquel fragmento viral una y otra vez.

La reacción de los usuarios en redes sociales fue mayoritariamente positiva, destacando la exactitud del resultado con frases de asombro y felicitaciones. Las redes sociales han coronado a un nuevo protagonista que demuestra cómo el humor digital puede romper fronteras culturales. Un joven argentino se ha convertido en el centro de todas las miradas tras compartir su inusual proceso de aprendizaje: logró dominar a la perfección la tonada y el léxico paraguayo motivado exclusivamente por un meme que se volvió icónico.

El video, que ya es tendencia en TikTok, no solo desató risas, sino que también generó una ola de reacciones entre los propios paraguayos, quienes no pueden creer que detrás de ese "cantito" tan auténtico se esconda un joven nacido y criado en Argentina.

Qué dijo el argentino que habla con acento paraguayo gracias a un famoso meme -argentino viral Diego Armando Pérez es conocido popularmente como "el borracho de la arbolada" gracias al icónico video viral en el cual le están haciendo un reportaje tras un accidente con su amigo.

Tras la viralización de ese video, muchas personas buscan imitarlo como gesto cómico. Siguiendo con ello, el humorista Luciano No sé cuánto se hizo viral tras compartir en TikTok un video donde imita con mucha precisión la tonada paraguaya.