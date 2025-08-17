Fue a pescar, capturó un bagre enorme y se hizo viral: cuánto mide

La hazaña deportiva de un reconocido pescador logró trascender en las redes sociales. Cómo fue la batalla para capturarlo.

Las redes sociales estallaron luego de que Jakub Vagner , pescador profesional y presentador de televisión, capturó un siluro de 2,68 metros de longitud en el embalse de Vranov , al sur de Praga . Sin embargo, conseguir esta hazaña supuso un enfrentamiento más complicado de lo normal.

“Fue la batalla más dura que he tenido con un siluro en la República Checa”, explicó el pescador. El encuentro comenzó durante la madrugada, cuando Vagner divisó al siluro cerca de una zona rocosa. Utilizó una caña personalizada , lanzó el anzuelo y, tras unos diez minutos de espera, el animal respondió.

El pez no se la puso sencilla, e incluso su fuerza casi lo obliga a soltar la caña , por lo que solicitó ayuda a un amigo para acercar al ejemplar a la orilla. La pelea dura cerca de 50 minutos , hasta que el siluro terminó exhausto y pudo ser controlado finalmente. El resultado lo dejó “tembloroso, completamente agotado”.

Pero cuando parecía que todo terminaría allí, el siluro se revolvió, le mordió la mano sin guante y desapareció bajo el bote. Vagner volvió a la carga, alcanzó su cola, luego su boca, y logró que el pez lo “atrapara” con la mandíbula. Ascender a la superficie supuso un gran esfuerzo, por lo que sus amigos lo recibieron con toalla y té caliente.

“Fue cuestión de un segundo. Me lancé al agua tras él, con chaleco, aletas y ocho metros de profundidad debajo. Buena experiencia, pero no para repetir. Podría haber resultado diferente (...) Es un pez hermoso, casi perfecto, con potencial para crecer aún más” , relató el pescador sobre su experiencia.

A pesar de la hazaña deportiva, Vagner fue fiel a su compromiso ético con la actividad y lo devolvió al agua. Él nunca sacrifica los peces que captura: “Mi mayor satisfacción es saber que los peces liberados pueden seguir creciendo en libertad”.

Cómo es el siluro europeo

El siluro europeo o Silurus glanis, de acuerdo con la definición por parte de laOrganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es el pez de agua dulce más grande de Europa, capaz de alcanzar más de 3 metros de longitud y superar los 200 kilos en condiciones óptimas.

A su vez, el Instituto de Investigación de la Naturaleza y los Bosques de Bélgica (INBO), puede vivir más de 80 años y es originario de la cuenca del Danubio, aunque hoy se encuentra ampliamente distribuido en lagos y ríos de gran parte del continente.

jakub vagner 3

Su pesca es especialmente demandante por su fuerza y resistencia prolongada, tal como se pudo conocer en este último ejemplo. Yendo más atrás en el tiempo, en 2023, un pescador italiano capturó en el río Po un siluro de 2,85 metros, considerado el más largo documentado hasta la fecha, según el medio especializado OutdoorHub.