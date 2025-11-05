5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Fue acusada de un crimen que no cometió y su nombre estuvo en boca de todos: cuál es la historia de Amanda Knox

Las versiones, las contradicciones y los giros inesperados convirtieron a la mujer en una figura tan polémica como enigmática.

Por
Este caso fue de los más polémicos en el siglo XX.

Este caso fue de los más polémicos en el siglo XX.

  • El caso de Amanda Knox se convirtió en uno de los juicios más mediáticos del siglo XXI, luego del asesinato de Meredith Kercher en Italia en 2007, hecho que transformó su viaje de estudios en una pesadilla judicial.
  • Desde el inicio, la historia combinó violencia, juventud y exposición mediática, factores que distorsionaron el relato entre teorías, prejuicios y versiones contradictorias.
  • Knox fue presentada por la prensa como una figura ambigua entre víctima y culpable, en un proceso que evidenció los límites del periodismo y la influencia del sensacionalismo en la justicia.
  • Tras su absolución definitiva en 2015, continúa luchando por reconstruir su vida y visibilizar los efectos de los juicios mediáticos, promoviendo una mirada más ética sobre los casos penales.

La historia de Amanda Knox continúa siendo uno de los casos más mediáticos y controvertidos del siglo XXI. Su nombre recorrió el mundo cuando fue acusada, junto a su entonces novio, del asesinato de su compañera de cuarto en Italia. Lo que comenzó como una tragedia en una residencia universitaria se transformó rápidamente en un juicio que mezcló crimen, prejuicios y un espectáculo mediático sin precedentes.

Te puede interesar:

Los estremecedores audios con los que Ricardo Zerda instigaba a la influencer Karen Robles al suicidio

Durante años, su caso mantuvo en vilo a la opinión pública internacional, generando debates sobre la justicia, los medios y el tratamiento de las mujeres jóvenes en situaciones judiciales de alto perfil. A más de una década de los hechos, su historia sigue generando interés y reflexión sobre cómo un proceso penal puede afectar la vida de una persona incluso después de ser absuelta.

Cómo fue la historia de Amanda Knox y el crimen que no cometió

Amanda Knox

El nombre de Amanda Knox sigue siendo uno de los más recordados en la historia reciente de los juicios mediáticos internacionales. Lo que comenzó como un viaje de estudios a Italia terminó por convertirse en una pesadilla judicial que expuso los límites entre justicia, prensa y opinión pública.

En 2007, Knox tenía apenas 20 años cuando se mudó a Perugia para cursar sus estudios universitarios, sin imaginar que su vida daría un giro radical tras el brutal asesinato de su compañera de piso, Meredith Kercher.

Desde el inicio, el caso captó la atención mundial. La mezcla de juventud, crimen violento y sexualización mediática convirtió la historia en un fenómeno de repercusión global. Los titulares se multiplicaron y el relato se deformó entre versiones oficiales y teorías conspirativas, mientras la figura de Amanda Knox quedaba atrapada entre el papel de víctima y el de presunta culpable. Su imagen fue utilizada por la prensa como símbolo de controversia y espectáculo judicial.

Con el paso de los años, la historia de Knox se transformó en un referente sobre los errores judiciales y el impacto de los juicios paralelos, marcando un antes y un después en la forma en que los medios cubren casos penales. Su posterior absolución definitiva en 2015 no borró el daño reputacional ni el peso de una condena social que aún persiste. Hoy, Amanda Knox intenta resignificar su historia, dedicándose a la escritura y al activismo por una justicia más humana y menos influenciable por el sensacionalismo mediático.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

"Das asco": filtraron los chats con los que la influencer tucumana fue instigada al suicidio por su exnovio

El menor evolucionó favorablemente, fue dado de alta y puede llevar una vida normal.

Ushuaia: un nene aspiró un tornillo y tuvo que ser operado a milímetros del corazón

El bebé de seis meses evoluciona favorablemente.

Internaron a un bebé de seis meses en Rosario con signos de abuso sexual: hay un detenido

Uno de los delincuentes sufrió heridas y fue capturado.

Dos motochorros quisieron robarle a una jubilada y chocaron contra un poste de luz

play

Tiroteo fatal en Núñez: un asalto terminó con un fallecido y un ladrón a la fuga

Leandro García Gómez detenido por la Polícia de la Ciudad. 

La Justicia procesó con prisión preventiva a García Gómez, expareja de Lourdes Fernández

Rating Cero

Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
play

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

El destino de Thor en el UCM sigue en suspenso.

¿Chris Hemsworth volverá como Thor a Marvel? Qué rumores rodean al actor para el futuro

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.
play

Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura
play

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura

El actor de Better Call Saul habló sobre su transformación y su rol en La Residencia.

Es actor de Better Call Saul y causó asombro por su impresionante transformación: menos peso y más músculo

últimas noticias

El Presidente junto a Adorni en la ceremonia de jura.

Cambios en el Gobierno: Adorni asumió oficialmente como jefe de Gabinete

Hace 6 minutos
Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Hace 15 minutos
play
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Hace 23 minutos
Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Hace 31 minutos
Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

Hace 34 minutos