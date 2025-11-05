5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Terror en Japón: despliegan tropas para combatir una ola de ataques de osos sin precedentes

Las autoridades registraron más de 100 ataques de osos en Kazuno, un pueblo ubicado entre montañas, y un saldo de 12 muertes. También instaron a la población a no recorrer el bosque y permanecer dentro de sus casas después del anochecer.

Por
Se registraron más de 100 ataques y 12 muertes. 

Se registraron más de 100 ataques y 12 muertes. 

Kyodo/vía REUTERS

Japón desplegó tropas para combatir una ola de ataques de osos sin precedentes en el pueblo de Kazuno, ubicado entre montañas y bosque. En las últimas semanas, se registró un saldo de 100 ataques y 12 muertes.

Polemica: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde de Nueva York
Te puede interesar:

Polémica: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde de Nueva York

Desde Reuters informaron que las autoridades instaron a la población a no recorrer el bosque y permanecer dentro de sus casas después del anochecer, para evitar a los osos que buscan comida cerca de las viviendas.

El encargado del departamento de osos de la ciudad, Yasuhiro Kitakata, informó que "antes pensaba que los osos siempre huían al oír ruido, pero ahora se acercan. Son animales realmente aterradores".

Eso no es todo sino que también en la zona de Akita, las autoridades confirmaron que los avistamientos de osos se multiplicaron por seis durante el 2025. Esta dramática situación llevó al gobernador Kenta Suzuki a pedir ayuda a los militares y, en el peor de los casos sacrificar algunos ejemplares de osos.

"El agotamiento en el terreno está llegando a su límite", sentenció Suzuki. Los osos negros japoneses, comunes en la mayor parte del país, pueden pesar hasta 140 kg. Los osos pardos de la isla norteña de Hokkaido pueden llegar a pesar hasta 400 kg.

Noticias relacionadas

Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro.

El gobernador de Río de Janeiro defendió el operativo narco: "La Policía está en desventaja con estos grupos"

Shein abrió las puertas de su local en París este miércoles.

En medio del escándalo, Shein abrió su tienda física en París

El agresor quedó a disposición de la justicia.

Detuvieron al hombre que acosó a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México

Mamdani ganó las elecciones a pesar de las amenazas de Trump.

El ascenso de Zohran Mamdani: a 24 años del 11S, Nueva York eligió su primer alcalde musulmán

Mamdani, primer alcalde de Nueva York de origen musulmán.

Musulmán y demócrata: Zohran Mamdani es elegido como nuevo alcalde de Nueva York

Un custodio se interpuso de inmediato.

México: un hombre manoseó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una recorrida por la calle

Rating Cero

El viaje de los actores marca un paso importante en la consolidación de su historia de amor.

¡Amor en Nueva York! Dai Fernández y Nico Vázquez viajaron juntos a Manhattan

Ahora, llegó a la gran N roja una película que fue furor en los cines en 1994, se trata de Miracle on 34th Street, una comedia dramática, super divertida.
play

Miracle on 34th Street: de qué se trata el clásico navideño que llegó a Netflix y ya es tendencia

Dakota Johnson luego de su separación: ¿Está saliendo con otra persona?

¿Dakota Johnson en pareja? Cómo afronta la separación con Chris Martin

Llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50. 
play

Cuál es la trama de 50/50, la comedia dramática que llegó a Netflix y es tendencia

Un nuevo participante de MasterChef Celebrity será eliminado este miércoles.

Nueva eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes podrían irse este miércoles

Soledad Aquino destrozó a Paula Robles.

Soledad Aquino destrozó a Paula Robles en medio de la pelea de los Tinelli: "Ella destrozó mi familia"

últimas noticias

Una alimentación rica en estos componentes ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Magnesio, vitamina D y Omega-3: estos snacks reúnen todo para beneficiar la longevidad

Hace 6 minutos
Conocé la historia que sorprendió a la comunidad científica

Diagnóstico impensado: un bostezo fuerte la dejó al borde de la parálisis y una cirugía inesperada

Hace 6 minutos
Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Hace 6 minutos
Manuel Adorni y Patricia Bullrich encabezaron una conferencia de prensa.

El Gobierno anunció que asistirá a la Provincia por las inundaciones: "Situación dramática"

Hace 7 minutos
 Invertir $2.100.000 puede dejar más de $50.000 en un mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 7 minutos