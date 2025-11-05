Terror en Japón: despliegan tropas para combatir una ola de ataques de osos sin precedentes Las autoridades registraron más de 100 ataques de osos en Kazuno, un pueblo ubicado entre montañas, y un saldo de 12 muertes. También instaron a la población a no recorrer el bosque y permanecer dentro de sus casas después del anochecer. Por







Se registraron más de 100 ataques y 12 muertes. Kyodo/vía REUTERS

Japón desplegó tropas para combatir una ola de ataques de osos sin precedentes en el pueblo de Kazuno, ubicado entre montañas y bosque. En las últimas semanas, se registró un saldo de 100 ataques y 12 muertes.

Desde Reuters informaron que las autoridades instaron a la población a no recorrer el bosque y permanecer dentro de sus casas después del anochecer, para evitar a los osos que buscan comida cerca de las viviendas.

El encargado del departamento de osos de la ciudad, Yasuhiro Kitakata, informó que "antes pensaba que los osos siempre huían al oír ruido, pero ahora se acercan. Son animales realmente aterradores".

Eso no es todo sino que también en la zona de Akita, las autoridades confirmaron que los avistamientos de osos se multiplicaron por seis durante el 2025. Esta dramática situación llevó al gobernador Kenta Suzuki a pedir ayuda a los militares y, en el peor de los casos sacrificar algunos ejemplares de osos.

"El agotamiento en el terreno está llegando a su límite", sentenció Suzuki. Los osos negros japoneses, comunes en la mayor parte del país, pueden pesar hasta 140 kg. Los osos pardos de la isla norteña de Hokkaido pueden llegar a pesar hasta 400 kg.