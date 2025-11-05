Ushuaia: un nene aspiró un tornillo y tuvo que ser operado a milímetros del corazón Un bebé de un año y medio llegó al Hospital Regional de urgencia por una obstrucción en la vía aérea y fue salvado por los médicos en una operación exitosa. Por







El menor evolucionó favorablemente, fue dado de alta y puede llevar una vida normal.

Un bebé de un año y medio llegó al Hospital Regional Ushuaia con una obstrucción en la vía aérea y un cuadro respiratorio grave luego de haber aspirado accidentalmente un tornillo. Los médicos actuaron rápidamente y la operación resultó exitosa.

El niño ingresó a la guardia el 27 de septiembre con signos de dificultad respiratoria y una radiografía permitió detectar que tenía un tornillo alojado en el lóbulo derecho del pulmón, el cual había sido aspirado días antes.

Para poder sacarlo, tuvieron que intervenir de manera muy prudente. El equipo de cirugía torácica del Hospital Regional Ushuaia y un otorrinolaringólogo pediátrico del Hospital Garrahan convocado para el caso.

El cirujano Rodrigo Santibañez fue quien encabezó el proceso y expresó: “El cuadro requería intervención inmediata por la ubicación del tornillo y el tiempo transcurrido”. La intervención se realizó a menos de medio centímetro del corazón, entre venas y arterias.

“Pudimos extraer el lóbulo con el tornillo incluido. Fue una cirugía muy delicada, porque trabajamos a menos de medio centímetro del corazón, cerrando arterias y venas que llegan a la aurícula”, Santibañez.

Luego de la operación, el niño permaneció internado en terapia intensiva, evolucionó favorablemente y fue dado de alta. Actualmente, lleva una vida normal.