"Das asco": filtraron los chats con los que la influencer tucumana fue instigada al suicidio por su exnovio

Ricardo Zerda le enviaba mensajes por WhatsApp a Karla Robles, quien, luego de radicar seis denuncias por hostigamiento, terminó quitándose la vida en una transmisión en vivo de TikTok. El acusado está actualmente con prisión preventiva.

La Fiscalía imputó a Zerda por amenazas e instigación al suicidio.  

Salieron a la luz los estremecedores chats que Diego Zerda le enviaba a su exnovia Karla Robles, la influencer tucumana que se quitó la vida en una transmisión en vivo de Tik Tok luego de que el hombre la hostigara con mensajes de insultos, humillaciones y violencia psicológica. El acusado está actualmente con prisión preventiva.

Se trata de una serie de agresiones verbales donde Zerda le escribe a Robles por Whatsapp mensajes agresivos con textuales "nada que ver, hija de puta. Te merecés lo peor, maldita. Re hacés la linda, sos pito filtro edionda, gorda cuadrasa".

Pese a la violencia de los insultos, es la propia influencer tucumana quien intenta mantener la calma y le expresa “bueno, ojalá puedas sanar y alejarte de eso, porque tenés todas las condiciones para ser una persona de bien".

chats influencer tucumana (2)

Las descalificaciones físicas continuaron en otros mensajes: “Das asco. No tenés teta, no tenés nada. Foltro nomás. Por eso te rapás la cara en las fotos.” Frente a esos ataques, Karla responde con serenidad: “Bueno, todo eso tiene solución.”

Fuentes judiciales revelaron que los chats se suman a una serie de audios donde la influencer tucumana le expresaba a su amigas tener miedo por que Zerda le haga algo a su familia. "Me muero si les llega a hacer algo a ellos". En otro fragmento, es el propio hombre quien la amenaza de manera directa y asegura “si le hacés algo a alguien de mi familia, te juro... te voy a descuartizar... te voy a matar a todos".

La Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Fiscal le dictó la prisión preventiva por dos meses a Ricado Zerda, por tener implicancias en la muerte de la mujer de 27 años, ocurrida el pasado 24 de octubre, quien transmitió en vivo su suicidio a través de la red social TikTok. También está sospechado de amenazar al hermano de la víctima.

Línea de Prevención del Suicidio

En caso de una crisis emocional de cualquier tipo o una situación a la que no se le encuentra salida, comunicarse telefónicamente al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo.

