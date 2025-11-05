5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

En medio del escándalo, Shein abrió su tienda física en París

El gigante chino del comercio electrónico recibió denuncias en Francia por la venta de muñecas sexuales con rasgos infantiles en el sitio web.

Por
Shein abrió las puertas de su local en París este miércoles.

Shein abrió las puertas de su local en París este miércoles.

AP

Shein, el gigante chino del comercio electrónico, célebre por su ropa barata, finalmente abrió las puertas de su primera tienda física este miércoles en París, en medio de protestas por su venta de muñecas sexuales con rasgos infantiles que llevaron al gobierno francés a suspender el acceso a la tienda online de la marca hasta nuevo aviso.

Shein, en el ojo de la tormenta a pocos días de la apertura de su primer local físico en Francia.
Te puede interesar:

Escándalo en Shein: denunciaron la venta de muñecas sexuales con rasgos infantiles

El local, ubicado en el tradicional bazar del Hôtel de Ville, un inmenso centro comercial conocido como BHV, en el barrio de Marais, inició sus actividades al público en un marco de tensión, con policías antidisturbios apostados sobre la elegante calle Rue de Rivoli y varios camiones para el traslado de detenidos.

Embed - C5N on Instagram: " POLÉMICA POR LA APERTURA DE UN LOCAL DE SHEIN EN PARÍS La marca de indumentaria china inauguró un local gigante en la capital de Francia y generó revuelo: protestas por un lado y largas filas de clientes por otro."
View this post on Instagram

La tienda de Shein comparte espacio en las galerías con otros locales, por lo que se dispuso un mecanismo en el que los clientes debían pedir un ticket y luego hacer una fila hasta la apertura, que fue a las 13. Dos guardias de seguridad controlaban la puerta y sobre una mesa se revisaban una por una las carteras, bolsas y mochilas de los que entraban al shopping.

AFP reportó que la asociación de derechos de la infancia Mouv'enfants llevaba a cabo una acción el miércoles por la mañana, con pancartas que decían "BHV, tu vidriera no debe ocultar la vergüenza". También hubo una intervención de cargos electos parisinos, ya que el ayuntamiento de París se ha declarado en guerra contra Shein.

Shein pedofilia protesta París Francia
En los días previos se multiplicaron las protestas contra Shein.

En los días previos se multiplicaron las protestas contra Shein.

En los últimos días, se repitieron las manifestaciones en la zona, las denuncias sobre la venta de muñecas sexuales con rasgos de nenas en el sitio web.

La Dirección General de la Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF) de Francia presentó una demanda en la Justicia contra la empresa asiática por la publicación de una "muñeca fantástica para hombres solitarios" con partes íntimas "realistas".

Las imágenes mostraban muñecas de 80 centímetros con rostros y cuerpos que imitaban a nenas, incluso con detalles como osos de peluche en los brazos. "Juguete para la masturbación masculina", se presentaba una, que se vende a 186,94 euros. La descripción aclara que cuenta con un "cuerpo erótico", con una "vagina real" y un "ano". Otra, también presentada como un objeto para la "masturbación" y calificada de "realista", se ofrece a 80,99 euros.

muñeca Shein
Una de las muñecas sexuales con rasgos infantiles ofrecidas en Shein.

Una de las muñecas sexuales con rasgos infantiles ofrecidas en Shein.

Por su parte, para la Alta Comisionada para la Infancia de Francia, Sarah El-Haïry, estas muñecas "son objetos de pedocriminalidad". "El mero hecho de que se parezcan a niñas ya es significativo", planteó, y criticó que "satisfacen una fantasía" en hombres que han elegido "voluntariamente" objetos con apariencia de niñas pequeñas, lo que implica el riesgo de que luego "actúen" con menores reales.

"Comprar y poseer muñecas inflables es tan grave como poseer y distribuir pornografía infantil", sentenció.

La respuesta de Shein al escándalo de las muñecas sexuales con rasgos infantiles

Ante las denuncias, Shein retiró de inmediato las muñecas de su plataforma y reconoció una "falla grave" en sus controles internos. "Estamos tomando medidas correctivas inmediatas y reforzando nuestros sistemas para evitar que algo así vuelva a ocurrir", aseguró Quentin Ruffat, vocero de la compañía.

La empresa se comprometió este martes a cooperar "plenamente" en la investigación abierta por la fiscalía y ofreció facilitar los nombres de los compradores de las muñecas. "Seremos totalmente transparentes con las autoridades. Si nos lo piden, cumpliremos", afirmó Ruffat.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El gobierno francés anunció que habrá una investigación judicial.

Francia amenaza con prohibir Shein por vender muñecas sexuales con aspecto infantil

El botín robado en el Museo del Louvre sigue sin aparecer.

Robo en el Museo del Louvre: dos de los sospechosos son una pareja con hijos

Polemica: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde de Nueva York

Polémica: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde de Nueva York

Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro.

El gobernador de Río de Janeiro defendió el operativo narco: "La Policía está en desventaja con estos grupos"

Se registraron más de 100 ataques y 12 muertes. 

Terror en Japón: despliegan tropas para combatir una ola de ataques de osos sin precedentes

El agresor quedó a disposición de la justicia.

Detuvieron al hombre que acosó a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México

Rating Cero

El viaje de los actores marca un paso importante en la consolidación de su historia de amor.

¡Amor en Nueva York! Dai Fernández y Nico Vázquez viajaron juntos a Manhattan

Ahora, llegó a la gran N roja una película que fue furor en los cines en 1994, se trata de Miracle on 34th Street, una comedia dramática, super divertida.
play

Miracle on 34th Street: de qué se trata el clásico navideño que llegó a Netflix y ya es tendencia

Dakota Johnson luego de su separación: ¿Está saliendo con otra persona?

¿Dakota Johnson en pareja? Cómo afronta la separación con Chris Martin

Llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50. 
play

Cuál es la trama de 50/50, la comedia dramática que llegó a Netflix y es tendencia

Un nuevo participante de MasterChef Celebrity será eliminado este miércoles.

Nueva eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes podrían irse este miércoles

Soledad Aquino destrozó a Paula Robles.

Soledad Aquino destrozó a Paula Robles en medio de la pelea de los Tinelli: "Ella destrozó mi familia"

últimas noticias

Una alimentación rica en estos componentes ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Magnesio, vitamina D y Omega-3: estos snacks reúnen todo para beneficiar la longevidad

Hace 3 minutos
Conocé la historia que sorprendió a la comunidad científica

Diagnóstico impensado: un bostezo fuerte la dejó al borde de la parálisis y una cirugía inesperada

Hace 3 minutos
Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Hace 3 minutos
Manuel Adorni y Patricia Bullrich encabezaron una conferencia de prensa.

El Gobierno anunció que asistirá a la Provincia por las inundaciones: "Situación dramática"

Hace 4 minutos
 Invertir $2.100.000 puede dejar más de $50.000 en un mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 4 minutos