En medio del escándalo, Shein abrió su tienda física en París

El gigante chino del comercio electrónico recibió denuncias en Francia por la venta de muñecas sexuales con rasgos infantiles en el sitio web.

Shein, el gigante chino del comercio electrónico, célebre por su ropa barata, finalmente abrió las puertas de su primera tienda física este miércoles en París , en medio de protestas por su venta de muñecas sexuales con rasgos infantiles que llevaron al gobierno francés a suspender el acceso a la tienda online de la marca hasta nuevo aviso.

El local, ubicado en el tradicional bazar del Hôtel de Ville, un inmenso centro comercial conocido como BHV, en el barrio de Marais, inició sus actividades al público en un marco de tensión, con policías antidisturbios apostados sobre la elegante calle Rue de Rivoli y varios camiones para el traslado de detenidos .

La tienda de Shein comparte espacio en las galerías con otros locales, por lo que se dispuso un mecanismo en el que los clientes debían pedir un ticket y luego hacer una fila hasta la apertura, que fue a las 13. Dos guardias de seguridad controlaban la puerta y sobre una mesa se revisaban una por una las carteras, bolsas y mochilas de los que entraban al shopping.

AFP reportó que la asociación de derechos de la infancia Mouv'enfants llevaba a cabo una acción el miércoles por la mañana, con pancartas que decían "BHV, tu vidriera no debe ocultar la vergüenza" . También hubo una intervención de cargos electos parisinos, ya que el ayuntamiento de París se ha declarado en guerra contra Shein.

En los últimos días, se repitieron las manifestaciones en la zona, las denuncias sobre la venta de muñecas sexuales con rasgos de nenas en el sitio web .

La Dirección General de la Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF) de Francia presentó una demanda en la Justicia contra la empresa asiática por la publicación de una "muñeca fantástica para hombres solitarios" con partes íntimas "realistas".

Las imágenes mostraban muñecas de 80 centímetros con rostros y cuerpos que imitaban a nenas, incluso con detalles como osos de peluche en los brazos. "Juguete para la masturbación masculina", se presentaba una, que se vende a 186,94 euros. La descripción aclara que cuenta con un "cuerpo erótico", con una "vagina real" y un "ano". Otra, también presentada como un objeto para la "masturbación" y calificada de "realista", se ofrece a 80,99 euros.

muñeca Shein Una de las muñecas sexuales con rasgos infantiles ofrecidas en Shein.

Por su parte, para la Alta Comisionada para la Infancia de Francia, Sarah El-Haïry, estas muñecas "son objetos de pedocriminalidad". "El mero hecho de que se parezcan a niñas ya es significativo", planteó, y criticó que "satisfacen una fantasía" en hombres que han elegido "voluntariamente" objetos con apariencia de niñas pequeñas, lo que implica el riesgo de que luego "actúen" con menores reales.

"Comprar y poseer muñecas inflables es tan grave como poseer y distribuir pornografía infantil", sentenció.

La respuesta de Shein al escándalo de las muñecas sexuales con rasgos infantiles

Ante las denuncias, Shein retiró de inmediato las muñecas de su plataforma y reconoció una "falla grave" en sus controles internos. "Estamos tomando medidas correctivas inmediatas y reforzando nuestros sistemas para evitar que algo así vuelva a ocurrir", aseguró Quentin Ruffat, vocero de la compañía.

La empresa se comprometió este martes a cooperar "plenamente" en la investigación abierta por la fiscalía y ofreció facilitar los nombres de los compradores de las muñecas. "Seremos totalmente transparentes con las autoridades. Si nos lo piden, cumpliremos", afirmó Ruffat.