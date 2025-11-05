IR A
IR A

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

El periodista habló sobre la renovación de su contrato y fue contundente respecto a la decisión de los gerentes del canal. "Es tacaño", disparó.

Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Redes sociales

El rating de El Trece mejoró respecto a meses anteriores y uno de los programas que levantó la vara del prime time es el ciclo conducido por Mario Pergolini. Pero podría no continuar en los próximos meses, ya que no arregló su continuidad y le tiró una indirecta a Adrián Suar.

Mario Pergolini seguirá en El Trece durante el 2026.
Te puede interesar:

Se filtró el sueldo de Mario Pergolini en El Trece: "Verdes por mes..."

El conductor fue consultado sobre su futuro: "Yo este año lo he dedicado a poner la cara. Llego a renovar para el año que viene y agárrense, eh. Nadie me lo ha pedido aún. Suar (Adrián), te demostré que estábamos para esto",

Y luego agregó: "Me dijo primero de prueba, 3 meses, pasaron los 3 meses y yo creí que venía con aumento, pero no. Qué tacaño que es. Y los otros dos que tenía al lado peor, como si la plata fuera de ellos. Es de Clarín, usémosla".

Pergolini

Pergolini aclaró que "no solo está dispuesto a pelear su sueldo, sino el de todos sus compañeros", y aseguró que "ahora ya saben que los estamos apretando". El ciclo se emite por la noche y supera los 4 puntos diarios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Benjamín Vicuña debutará como conductor de televisión.
play

Benjamín Vicuña debuta como conductor en la televisión argentina: cuál será su programa

La actriz Jennifer Aniston rompió el silencio el pasado 2 de noviembre al publicar en Instagram una foto junto a su novio.

Jennifer Aniston confirmó quién es su nueva pareja y los rumores eran ciertos: cuál es la historia de Jim Curtis

HelloLola lanzó Turria Luv

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

últimas noticias

El Presidente junto a Adorni en la ceremonia de jura.

Cambios en el Gobierno: Adorni asumió oficialmente como jefe de Gabinete

Hace 10 minutos
Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Hace 19 minutos
play
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Hace 27 minutos
Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Hace 35 minutos
Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

Hace 38 minutos