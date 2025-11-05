Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal El periodista habló sobre la renovación de su contrato y fue contundente respecto a la decisión de los gerentes del canal. "Es tacaño", disparó.







Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece. Redes sociales

El rating de El Trece mejoró respecto a meses anteriores y uno de los programas que levantó la vara del prime time es el ciclo conducido por Mario Pergolini. Pero podría no continuar en los próximos meses, ya que no arregló su continuidad y le tiró una indirecta a Adrián Suar.

El conductor fue consultado sobre su futuro: "Yo este año lo he dedicado a poner la cara. Llego a renovar para el año que viene y agárrense, eh. Nadie me lo ha pedido aún. Suar (Adrián), te demostré que estábamos para esto",

Y luego agregó: "Me dijo primero de prueba, 3 meses, pasaron los 3 meses y yo creí que venía con aumento, pero no. Qué tacaño que es. Y los otros dos que tenía al lado peor, como si la plata fuera de ellos. Es de Clarín, usémosla".