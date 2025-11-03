Fue una asesina en serie que marcó la historia y aún hoy se sigue investigando qué la llevó a realizar esos crímenes: de quién se trata Su caso marcó un antes y un después en la criminología por desafiar los estereotipos de género en el delito y revelar aspectos profundos sobre la mente humana. Por







Uno de los casos más conocidos de asesinas en serie

Netflix estrenó “Aileen: La reina de las asesinas en serie”, un documental que revisita la historia de Aileen Wuornos, condenada por matar a siete hombres en Florida entre 1989 y 1990.

La producción combina material de archivo e inéditas entrevistas realizadas mientras Wuornos esperaba su ejecución, explorando su vida marcada por pobreza, abuso y exclusión social.

Con un enfoque más humano que policial, el film busca entender los factores psicológicos y sociales que llevaron a Wuornos a convertirse en una figura tan temida como trágica.

La narrativa invita a reflexionar sobre la delgada línea entre víctima y victimaria, cuestionando los límites de la justicia y el modo en que la sociedad construye sus monstruos. Las historias de asesinos seriales han fascinado y horrorizado al mundo por igual, pero algunas figuras trascienden el tiempo por el misterio que rodea sus motivos. Entre ellas, destaca una mujer cuya vida y crímenes continúan siendo objeto de estudio y debate, tanto por la brutalidad de sus actos como por las circunstancias que la llevaron a cometerlos.

Las investigaciones sobre la historia de Aileen Wuornos no solo buscan entender sus métodos, sino también las raíces psicológicas y sociales que pudieron haber influido en su comportamiento. Décadas después, su nombre sigue despertando interés en documentales, libros y análisis forenses.

Cuál es la historia de Aileen Wuornos y por qué sus crímenes siguen siendo motivo de investigación -Aileen Wuornos Aileen Wuornos fue condenada por el asesinato de siete hombres en Florida entre 1989 y 1990, una ola de violencia que impactó profundamente a la opinión pública y la convirtió en un símbolo de horror y controversia. Ahora, Netflix estrenó “Aileen: La reina de las asesinas en serie”, un documental que revisita ahora su historia desde una nueva perspectiva, explorando los hechos que la llevaron al corredor de la muerte.

El documental, de 100 minutos de duración, combina material de archivo del emblemático programa Dateline de NBC con entrevistas inéditas realizadas a Wuornos mientras esperaba su ejecución en 2002. A través de estas imágenes, se busca reconstruir no solo los crímenes, sino también la vida de una mujer marcada por la pobreza, el abuso y la marginación social desde su infancia. Lejos de ofrecer un simple relato policial, la producción intenta comprender qué llevó a Aileen a convertirse en una de las asesinas más temidas del país.