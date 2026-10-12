12 de octubre de 2026 Inicio
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Cual es el aumento para las Pensiones No Contributivas de ANSES en noviembre 2026

El cálculo toma como referencia una inflación estimada del 1,9% y contempla la posible continuidad del refuerzo económico. Las cifras son provisorias y dependen de la confirmación oficial.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podría actualizar los haberes en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podría actualizar los haberes en noviembre, aunque los montos definitivos todavía deben confirmarse oficialmente.

  • De cuánto sería el aumento estimado de las PNC en noviembre de 2026.
  • Cuánto cobrarían los titulares de las pensiones por discapacidad y por vejez.
  • Qué monto recibirían las madres de siete hijos.
  • Cómo quedarían los haberes si continúa el bono de $70.000.

Las prestaciones previsionales podrían actualizarse en noviembre de acuerdo con la inflación y la fórmula de movilidad vigente. El porcentaje definitivo y los montos deberán confirmarse con los datos oficiales del INDEC y las disposiciones correspondientes. ¿Cuál es el aumento para las Pensiones No Contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en noviembre 2026?.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
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Es importante conocer el porcentaje de aumento previsto, las cifras estimadas para cada tipo de pensión y la posible continuidad del bono extraordinario de $70.000. Estos datos permiten calcular cuánto podrían cobrar los titulares en noviembre y comparar las diferencias entre las prestaciones, aunque las cifras deberán confirmarse oficialmente.

La pensión destinada a madres de siete hijos equivale al haber mínimo previsional. Con una suba estimada del 1,9%, el monto básico pasaría de $435.748,51 a unos $444.027,73. En caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000, el total alcanzaría aproximadamente los $514.027,73. El importe definitivo dependerá de la actualización oficial y de las condiciones vigentes para el pago del refuerzo.

Qué monto alcanzan las Pensiones No Contributivas de ANSES en noviembre 2026

Según la proyección citada en la información de origen, las Pensiones No Contributivas (PNC) podrían recibir un aumento del 1,9% en noviembre. La suba dependerá del dato de inflación que se tome para aplicar la movilidad mensual. El ajuste alcanzaría a las pensiones por discapacidad y por vejez, así como a la prestación destinada a madres de siete hijos.

Los importes finales también dependerán de la continuidad del bono extraordinario de $70.000. De confirmarse el incremento estimado, las pensiones por discapacidad y por vejez pasarían de un haber básico de $305.023,96 a aproximadamente $310.819,42. Si se mantiene el bono de $70.000, el ingreso bruto total llegaría a $380.819,42. Sin embargo, estos valores son provisorios y deberán verificarse con la liquidación oficial de noviembre.

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