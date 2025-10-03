3 de octubre de 2025 Inicio
Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 6 de octubre en 2025

La confirmación de un día de descanso adicional ha despertado interés en toda la población, que ya comienza a planificar escapadas y actividades de ocio.

Toda la información sobre los Feriados nacionales

Toda la información sobre los Feriados nacionales, y aquellos que sucederán en ciertos puntos del país.

Octubre 2025 se prepara para un fin de semana largo que promete generar expectativa entre trabajadores, estudiantes y turistas. Los fines de semana largos suelen ser oportunidades para desconectarse de la rutina, aprovechar el tiempo en familia o conocer nuevos destinos.

La modificación implementada involucró un ajuste técnico en la Ley 27.399.
Además, representan un estímulo para el sector turístico, que se beneficia de un mayor flujo de visitantes y del dinamismo económico que generan estos días de descanso. La expectativa se mantiene alta, y muchos ya comienzan a planificar cómo aprovechar al máximo este nuevo fin de semana extendido.

Por qué es feriado el lunes 6 de octubre de 2025 y quiénes lo celebran

-hombre feliz vacaciones feriados calendario

Miles de argentinos disfrutarán de un nuevo feriado el lunes 6 de octubre, marcando el primer fin de semana largo del mes y el inicio de la temporada de primavera.

Aunque no se trata de un asueto nacional, varios municipios de la Provincia de Buenos Aires adelantarán la celebración al lunes para conformar un fin de semana de tres días, a pesar de que los feriados oficiales caen el 5 y 7 de octubre.

Las localidades que adoptarán este descanso son:

  • Arrecifes, Provincia de Buenos Aires
  • Darragueira, Provincia de Buenos Aires
  • Escobar, Provincia de Buenos Aires
  • J. A. De la Peña, Provincia de Buenos Aires
  • Juan Jose Paso, Provincia de Buenos Aires
  • La Delfina, Provincia de Buenos Aires
  • Maipú, Provincia de Buenos Aires
  • María Ignacia - Vela, Provincia de Buenos Aires
  • Moreno, Provincia de Buenos Aires
  • Morón, Provincia de Buenos Aires

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
