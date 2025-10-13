13 de octubre de 2025 Inicio
Filtraron un mensaje clave que ayudó a dar con el paradero de Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba

El uruguayo había llegado al Hotel Berlín de Gualeguaychú con previa reserva telefónica. “Llegó caminando, no en vehículo y se registró con su DNI argentino”, relató Daniel, dueño del lugar. Develaron los elementos que encontraron en la habitación 209.

Por

Daniel recibió un mensaje de la recepcionista advirtiendo que Pablo Laurta se había alojado con Pedro.

Después de varias horas de búsqueda, la Policía logró detener a Pablo Laurta, señalado como el autor del doble femicidio en Córdoba y secuestro de su hijo. En medio de la investigación, se filtró el mensaje que dio aviso donde estaba hospedado en Gualeguaychú.

“El muchacho está alojada acá con el nene”, alertó la recepcionista del Hotel Berlín, donde llegó el uruguayo, quien había hecho una reserva telefónica, previamente, cerca de las 18. “Llegó caminando, no en vehículo. Hace el check-in normal, se registra con su DNI argentino y hace el trámite absolutamente correcto”, relató Daniel Merlo, dueño del hospedaje, en diálogo con C5N.

Al mismo tiempo, indicó que las 23 “hace un pedido delivery de comida y se lo traen el hotel”: “Baja a buscarlo. O sea, en ningún momento ocultó su identidad ante la recepción del hotel y las cámaras que tenemos. Cenan en la habitación”, indicó y señaló que ya el domingo, a las 11:30, sale de la habitación 209 para solicitar el desayuno porque “se había quedado dormido”.

Siempre se manejó con respeto y educación. Pregunta si se le puede servir algún desayuno porque se había dormido. El hotel accede, se le lleva el servicio al cuarto, que es la bandeja que termina dejando en el horario que fue detenido como a las 14”, indicó de cómo fueron los momentos de Laurta con el pequeño.

En medio de dicha secuencia, el hotelero recibió, por parte de una de sus empleadas, un mensaje en que le alerta de haber visto la publicación en redes sociales en que se daba cuenta del Alerta Sofía y la búsqueda del sospechoso. “Daniel, me apareció eso en Instagram. Y el muchacho está alojado acá con el nene”, se lee.

Mensaje de la recepcionista del hotel de Gualeguaychú

Qué se encontró en la habitación donde estaba hospedado Pablo Laurta con su hijo

El arresto de Pablo Laurta se dio este domingo a las 14, cuando el hombre se acercó a la recepción a devolver los utensilios que había utilizado para el desayuno. Rápidamente, la Policía, vestida de civil, logró la detención: fue reducido en el pasillo, sin ofrecer resistencia. Detrás de él estaba su hijo Pedro, que fue inmediatamente resguardado por los policías.

Luego del arresto, hicieron un allanamiento en la habitación 209 donde estaba hospedado y encontraron una pistola, una gran cantidad de dinero en efectivo en pesos argentinos y dólares, una mira telescópica que según los investigadores habría sido utilizada para vigilar la casa de las víctimas y un collar de perlas dentro de un estuche.

Allanamiento Pablo Laurta
