Sueños de trenes, la película basada en una novela que está en las tendencias de Netflix: de qué se trata

El film, basada en la exitosa novela de Denis Johnson, acaba de llegar a Netflix y ya se convirtió en una de las más vistas en Argentina. Un drama humano, íntimo y conmovedor que está recibiendo excelentes críticas.

La película sigue la vida de Jimmy Ludd, un hombre que atraviesa una profunda crisis personal.

"Sueños de trenes" es uno de los estrenos más comentados de Netflix y rápidamente escaló al top 3 de las más vistas en Argentina. La historia está basada en la novela homónima de Denis Johnson, un autor reconocido por retratar con crudeza y sensibilidad las vidas marcadas por el dolor, la marginalidad y la posibilidad de redención.

Este estreno llegó el 12 de septiembre de 2025 al gigante del streaming.
Está en Netflix y es una serie con una trama dramática y tóxica que tenés que ver

La película sigue la vida de Jimmy Ludd, un hombre que atraviesa una profunda crisis personal luego de abandonar la Fuerza Aérea y quedar envuelto en un incidente que marcará para siempre su destino. A partir de allí, comienza una travesía emocional y física que lo lleva a enfrentarse con su pasado, sus vínculos y su propia identidad.

Es un drama íntimo, contemplativo y explora la vulnerabilidad masculina desde un lugar poco frecuente. Además, el film captura con fidelidad el tono de la novela —melancólico, poético y profundamente humano— y se apoya en una narrativa visual sobria, con paisajes que refuerzan la sensación de aislamiento del protagonista.

Sinopsis de Sueños de trenes, la película del momento en Netflix

La película narra la vida de Robert Grainier (Edgerton) a lo largo de 80 años en las cercanías de Bonners Ferry, Idaho. Tras llegar a la zona en el ferrocarril Great Northern siendo un niño huérfano, Robert abandona la escuela y pasa su juventud sin rumbo ni propósito, hasta que conoce a Gladys Olding.

En cuanto a la producción, la película fue presentada como uno de los dramas más fuertes del año y ya suena como potencial candidata en la temporada de premios.

La historia posee una potencia emocional, que retrata la vida de un hombre quebrado que busca reconstruirse. La actuación de Joel Edgerton es considerada una de las claves del film.

Las excelentes críticas internacionales la posicionan como una de las sorpresas dramáticas del año y es una adaptación fiel a la obra de Denis Johnson, un autor muy valorado por los lectores.

Tráiler de Sueños de trenes

Reparto de Sueños de trenes

"Sueños de trenes" está protagonizada por Joel Edgerton y el elenco lo completan Aiden Gillen, Toyleen Dix, Jack Mulhern y Mikey Madison.

La dirección está a cargo de Jean-Stéphane Sauvaire, cineasta francés conocido por su estilo crudo y emocionalmente intenso. Sauvaire logra una adaptación que respeta el espíritu de Denis Johnson y lo lleva al lenguaje cinematográfico con una estética minimalista, silencios potentes y un ritmo pausado que permite conectar con el universo del personaje.

