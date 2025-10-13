Una testigo contó cómo el femicida de Córdoba torturaba a su exesposa y su hijo en Uruguay

Pablo Laurta tenía una orden de restricción contra Luna Guiardina y su exsuegra, Mariel Zamudio, pero finalizó es viernes previo a cometer el doble crimen y llevarse a Pedro. Finalmente, fue detenido este domingo en Entre Ríos.

La localidad de Villa Serrana, en Córdoba, no sale del asombro por el doble femicidio y secuestro del niño de 5 años por parte de Pablo Laurta, el hombre que tenía una orden de restricción contra su exesposa y exsuegra. Ahora, una testigo de las mujeres cordobesas relató lo que vivió Luna Guiardina en Uruguay y por el cual decidió escapar con su hijo.

La mujer es vecina de Luna y Mariel Zamudio en Córdoba y relató cómo fue era el calvario que padeció la joven de 24 años luego de decir escaparse del país vecino con su pequeño hijo, Pedro , por entonces con 2 años.

“Se podía haber evitado esto”, aseguró la mujer desde la puerta de su casa ante la prensa y relató que cada vez que lo veían a Laurta merodeando la zona donde viven alertaban al grupo barrial para resguardar la integridad de la familia.

En esa línea, señaló que el empresario uruguayo supo convivir con su exesposa, exsuegra e hijo en el barrio y por eso lo conocía y que tenían buena relación, pero también dio detalles de lo que Luna le contó de por qué tomó la decisión de separarse.

“Luna había venido acá huyendo de él desde Uruguay. Ella me contó que él las tenía encerrado a los dos, les daba de comer lo que quería y el tiempo empezó a violarla . Ella me contó por todo esto porque él venía a Córdoba. Después le dieron el botón antipánico”, señaló.

Pablo Laurta

Laurta, tenía un portal denominado Varones Unidos, una organización que se describe como defensora “de los derechos de los hombres” y que “busca la equidad en las relaciones de género”. En ella, tiene un artículo donde relata su historia persona y apunta contra Zamudio como una mujer “que representaba peligro”.

“A él lo conozco porque vivió acá. Él me mandaba mensajes y siempre me hablaba mal de Mariel y de Luna. De Mariel decía que era una estofadora porque ella confiaba tanto en este tipo y le dio hasta una escritura. Por eso él tiene la escritura de la casa. Él dice que le compró la casa, pero nunca le dio plata por la casa”, aseguró.

El chofer de Uber que llevó a Pablo Laurta a Córdoba está desaparecido y su auto apareció incendiado

La detención en Gualeguaychú de Pablo Laurta, principal sospechoso del doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio, abrió un nuevo e inquietante capítulo en la investigación. La Justicia intenta determinar ahora el paradero de Martín Sebastián Palacios, el chofer que lo habría trasladado hasta Córdoba días antes del ataque, cuya desaparición y el hallazgo de su vehículo incendiado encendieron las alarmas sobre un posible tercer crimen.

Martín Sebastián Palacios, un hombre de 49 años oriundo de San Salvador, Entre Ríos, desapareció desde el miércoles pasado, horas después de tomar un servicio de traslado.

El chofer, que trabajaba con su propio vehículo, un Toyota Corolla blanco y techo negro, informó a su familia sobre un "traslado ejecutivo" con destino a Córdoba la noche del 8 de octubre, perdiéndose todo contacto posterior. Poco después de la medianoche su teléfono se apagó y, horas más tarde, su coche fue encontrado totalmente incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.