Explosión en Ezeiza: aseguran que el humo del incendio no es tóxico y que aún quedan focos activos

Así lo confirmó el intendente Gastón Granados, aunque dejó en claro que el fuego en Iron Mountain está “controlado”. Hay 24 heridos y 5 industrias con destrucción total.

La Justicia aseguró que este lunes comenzarán las pericias en el lugar

Días después de la explosión que sorprendió a vecinos y alrededores de Ezieza, el intendente de dicha localidad bonaerense, Gastón Granados, confirmó que si bien el incendio que arrasó el Polígono Industrial de Spegazzini está “prácticamente extinguido” , aunque aclaró que todavía persisten “pequeños focos” que los bomberos dejarán “que se apaguen de manera natural”.

En declaraciones a TN, Granados aclaró que “no hay riesgos en el aire sobre algo tóxico” y dijo que desde un primer momento se hicieron los controles necesarios para determinar que no hubiera ninguna sustancia tóxica en el aire, luego de la explosión de una fábrica agroquímica.

El siniestro, que dejó un saldo de 24 heridos, se habría originado en la planta agroquímica Logischem , aunque las causas oficiales aún están bajo investigación y este lunes comenzarán a realizarse las pericias pertinentes para lograr determinar qué fue lo que causó el incidente.

Además, el jefe comunal confirmó que las llamas se iniciaron en la fábrica de agroquímicos y por el viento se extendieron a otras cinco fábricas del predio . Con respecto a la explosión, Granados comentó que vive a 1500 metros del lugar donde ocurrió: “No recuerdo haber sentido una explosión semejante” .

Una de las firmas más comprometidas es Iron Mountain , cuyo depósito “quedó prácticamente devastado” . En ese sentido, el intendente informó que la planta “todavía tiene fuego en su interior, aunque controlado”.

Explosión en Ezeiza: cuándo comenzará la investigación y la reconstrucción

El jefe comunal indicó que las pericias para determinar el origen del fuego comenzarán una vez que esté “completamente apagado”.

“Cuando eso ocurra comienza la etapa de investigación (...) y luego iniciar la limpieza. Acá hay miles de toneladas de chapa y escombros. Todo llevará meses”, advirtió.

De igual modo, el intendente aclaró que “hoy está todo más tranquilo. Todo lo que viene ahora es la reconstrucción de las industrias”.

En ese sentido, la Justicia aseguró que recién el próximo lunes se podrán realizar las pericias para determinar los motivos que originaron el incidente. El motivo se debe a que aún no se han podido terminar los operativos de contención en el lugar.