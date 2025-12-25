26 de diciembre de 2025 Inicio
La Plata: prendieron una cañita voladora y provocaron un incendio en la casa de un vecino

El hecho sucedió durante la madrugada del jueves, en el contexto de los festejos por la Navidad. El incidente sucedido en el barrio "Mondongo" quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Una casa en La Plata se incendió después de que unos jóvenes le arrojaran una cañita voladora.

Durante los festejos de la Navidad, una vecina de La Plata perdió todo cuando su casa se le prendió completamente fuego a causa de una cañita voladora arrojada por unos jóvenes y que ingresó a su domicilio.

Según el parte policial, el incidente sucedió pocos minutos después de la medianoche del 24 de diciembre, cuando varios argentinos y argentinas comenzaron a arrojar fuegos artificiales en el marco de los festejos de la Navidad.

En ese momento, un grupo de jóvenes prendió una cañita voladora en la esquina de las calles 116 y 67, en el barrio platense de "Mondongo". Sin embargo, lo que pretendía ser un acto de celebración terminó en una tragedia total. La pirotecnia ingresó en la casa de una señora y provocó un grave incendio que produjo enormes pérdidas materiales.

La mujer reveló que además de incendiarse las paredes de su domicilio, se prendió fuego ropa, calzado, carteras y hasta $700 mil que tenía guardado como ahorros.

Rápidamente se dio aviso a los Bomberos que llegaron al lugar y apagaron el incendio para evitar que el fuego afecte a otras casas linderas. Por fortuna, la dueña de la casa no resultó herida porque en el momento del hecho se encontraba brindando por la Navidad en el domicilio de una vecina.

Las cámaras de vigilancia del barrio registraron el momento en el que comenzó el incidente. Allí se observa como un grupo de jóvenes arrojaban fuegos artificiales frente al domicilio de la mujer. Incluso, uno de ellos apuntó a una de las ventanas de la casa que finalmente fue incendiada.

"Quiero que los responsables paguen por esto", aseguró la mujer, según difundió la agencia Noticias Argentinas. Hasta el momento, no hay detenidos por el incidente sucedido en La Plata durante la noche de Navidad.

