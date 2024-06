Fernando Burlando, tras aceptar representar a la familia de Loan: "Es un desastre"

Loan Peña

En medio de una entrevista con TN, el abogado explicó que cuando hablaron con los letrados que trabajaban en Corrientes "no le habían facilitado la investigación, habían pasado 10 días casi, no habían podido hablar con los fiscales, no tenían conocimiento de lo que pasaban" por lo que esa "situación de desconocimiento realmente a mí me preocupó".

En relación a las diferentes hipótesis que maneja la Justicia, Burlando aclaró que se tienen que investigar "todas las hipótesis de investigación hay que empezarlas y terminarlas no dejarlas a medias". Aunque la hipótesis de la trata siempre existió, por lo que "más allá que la Justicia Federal quiera evitar tomar este tema, yo quiero que la justicia federal intervenga".

También apuntó a la fiscalía ya que no sabe "porque la fiscalía trata de sacarse este tema de encima cuando es algo que todos sabemos que existe que está presente lamentablemente en nuestro país", y que es una de las hipótesis más fuertes del caso.