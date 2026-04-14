Fernando Burlando descartó que el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona se dilate: "La condena es inminente" El abogado de Dalma y Gianinna Maradona se mostró confiado en que habrá justicia y aseguró que no permitirán que las defensas pongan trabas para estirar el debate: “Venimos con una clara intención de no detenernos e ir de manera acelerada hasta el final”. En total son 7 los imputados. Por + Seguir en







Este martes comenzó el segundo juicio por la muerte de Maradona luego del escándalo con la jueza Makintach.

A poco más de cinco años de la muerte de Diego Maradona, este martes comenzará el segundo juicio, Fernando Burlando llegó al Tribual de San Isidro y fue contundente con lo que esperan en el proceso judicial tras polémica actuación de la exjueza Julieta Makintach. “La condena es inminente”, indicó.

El abogado, representante de Dalma y Gianinna Maradona, adelantó que buscarán evitar cualquier intento de dilación y no descartan solicitar la detención de los imputados. “Venimos con el objetivo de componer y oponernos a todo lo que sea un planteo dilatorio, obstructivo”, sostuvo en diálogo con la prensa.

En esa línea, se mostró esperanzador por el nuevo Tribunal: “Ahora tenemos un tribunal al cual depositamos muchísima confianza. Son jueces de muchísima experiencia y trayectoria y está probado que no les interesa”.