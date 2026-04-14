14 de abril de 2026 Inicio
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Fernando Burlando descartó que el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona se dilate: "La condena es inminente"

El abogado de Dalma y Gianinna Maradona se mostró confiado en que habrá justicia y aseguró que no permitirán que las defensas pongan trabas para estirar el debate: “Venimos con una clara intención de no detenernos e ir de manera acelerada hasta el final”. En total son 7 los imputados.

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Este martes comenzó el segundo juicio por la muerte de Maradona luego del escándalo con la jueza Makintach.

A poco más de cinco años de la muerte de Diego Maradona, este martes comenzará el segundo juicio, Fernando Burlando llegó al Tribual de San Isidro y fue contundente con lo que esperan en el proceso judicial tras polémica actuación de la exjueza Julieta Makintach. “La condena es inminente”, indicó.

La familia de Burlando se vio envuelta en un accidente vial que pudo ser fatal.
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El abogado, representante de Dalma y Gianinna Maradona, adelantó que buscarán evitar cualquier intento de dilación y no descartan solicitar la detención de los imputados. “Venimos con el objetivo de componer y oponernos a todo lo que sea un planteo dilatorio, obstructivo”, sostuvo en diálogo con la prensa.

En esa línea, se mostró esperanzador por el nuevo Tribunal: “Ahora tenemos un tribunal al cual depositamos muchísima confianza. Son jueces de muchísima experiencia y trayectoria y está probado que no les interesa”.

Noticia en desarrollo.-

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