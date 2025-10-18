18 de octubre de 2025 Inicio
Por qué no hay que comer palta todos los días

Si bien es nutritiva, su exceso puede alterar el equilibrio de la dieta. Los expertos recomiendan comerla con control para aprovechar sus beneficios sin riesgos.

Su consumo diario sin control puede resultar perjudicial

Su consumo diario sin control puede resultar perjudicial, especialmente en dietas destinadas a perder peso o regular el colesterol.

La palta es uno de los alimentos más populares de los últimos años y se ganó un lugar en las dietas saludables gracias a su sabor y a sus reconocidos aportes nutricionales. Pese a eso, especialistas en nutrición y salud advierten que su consumo diario puede generar efectos contraproducentes si no se modera la cantidad. Aunque sus grasas son consideradas “buenas”, abusar de ellas puede alterar el equilibrio en la dieta y afectar ciertos procesos del organismo.

Con un perfil rico en ácidos grasos monoinsaturados, fibra y vitaminas, la palta es un excelente complemento dentro de una alimentación equilibrada. Su inclusión en ensaladas, tostadas o batidos ayuda a mejorar la absorción de nutrientes y a mantener niveles saludables de colesterol. Aun así, los expertos señalan que, como todo alimento con alta densidad calórica, debe consumirse en porciones adecuadas para evitar un exceso energético que podría perjudicar el control del peso o la salud cardiovascular.

El equilibrio es muy importante, por ejemplo los organismos de salud recomiendan una porción de unos 50 gramos al día, equivalente a un tercio de una palta mediana, para aprovechar sus beneficios sin caer en un consumo excesivo. Entender cómo afecta al cuerpo cuando se incluye en exceso permite disfrutarla sin riesgos y mantener una dieta más saludable.

Palta rellena

Qué pasa si como palta todos los días

Comer palta todos los días puede parecer una práctica saludable, pero los especialistas coinciden en que la moderación es esencial. Aunque aporta grasas saludables y mejora la absorción de vitaminas como la A, D, E y K, ingerir grandes cantidades altera el balance nutricional y eleva el consumo calórico.

El cardiólogo Andrew Freeman explica que las grasas presentes en este fruto son mejores que las de origen animal, pero eso no implica que puedan consumirse sin límites. “Es una mejor grasa, pero debe comerse con moderación”, señala. Un exceso, incluso de grasas saludables, puede generar un aumento de peso o desequilibrios en dietas que buscan mantener la salud cardiovascular.

Además, la palta no contiene proteínas en grandes cantidades ni ciertos minerales esenciales, por lo que no puede reemplazar a otros alimentos fundamentales del menú diario. Para mantener una nutrición completa, se recomienda incluirlas junto a fuentes proteicas como carnes, pescados, legumbres, frutas y verduras.

