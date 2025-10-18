IR A
IR A

Murió sorpresivamente Sam Rivers, bajista y fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit

El bajista fue el fundador del grupo de Nu Rock junto al vocalista Fred Durst en 1994. Se desconocen las causas de su fallecimiento. Tenía 48 años.

El músico fue una figura fundamental en el sonido distintivo de Limp Bizkit.

El músico fue una figura fundamental en el sonido distintivo de Limp Bizkit.

Redes Sociales

La mítica banda de rock Limp Bizkit anunció el fallecimiento de su bajista, Sam Rivers. Fue con un comunicado en las redes sociales en donde pidieron respeto y privacidad ante el luto. Tenía 48 años.

La exestrella de rock fue asesinado a los 48 años.
Te puede interesar:

Reino Unido: asesinaron en prisión a un exestrella de rock condenado por abuso sexual a menores

La noticia dejó en shock a los seguidores y causó conmoción en la industria musical. Si bien no trascendió el motivo del fallecimiento, su partida puso en jaque la presentación del 5 de diciembre con su festival Looserville, en Colombia.

Sus compañeros de grupo lo despidieron emocionados: "En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers. Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia".

Agregaron: "El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme. Compartimos tantos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí".

"Era una persona única en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá por siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo. Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina. Fred, Wes, John y DJ Lethal", concluyeron.

Embed

Quién era Sam Rivers, fundador de Limp Bizkit

El bajista estadounidense Sam Rivers era el miembro más joven de la banda Limp Bizki, referente del rock alternativo y nu rock. Murió este sábado 18 de octubre, según anunció el grupo en un comunicado oficial. Cuando se lanzó el álbum debut de estudio Three Dollar Bill, Y' All, en 1997, tenía 19 años.

Sus grandes influencias en la música eran Black Sabbath y Megadeth. Fue elegido en 2000 Mejor Bajista del Mundo en los premios Gibson, marca de guitarras y bajos que Rivers utilizaba.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

La primera se estrenará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero de 2026.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del sábado 20 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3823 del sábado 18 de octubre de 2025

Hace 1 hora
play

Beatriz Goyoaga, instructora de El Arte de Vivir: "Con la meditación y la respiración se pueden revertir patrones de ansiedad, depresión y miedo"

Hace 1 hora
play

Mariano Recalde criticó la sociedad entre Milei y Trump: "Son traidores a la Patria y el pueblo se las va a cobrar"

Hace 1 hora
La pareja tuvo un hijo, llamado León y se separaon en 2016.

El desgarrador mensaje de Mey Scápola a Mariano Castro, padre de su hijo: "La tristeza es enorme"

Hace 1 hora
El músico fue una figura fundamental en el sonido distintivo de Limp Bizkit.

Murió sorpresivamente Sam Rivers, bajista y fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit

Hace 1 hora