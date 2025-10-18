Murió sorpresivamente Sam Rivers, bajista y fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit

El bajista fue el fundador del grupo de Nu Rock junto al vocalista Fred Durst en 1994. Se desconocen las causas de su fallecimiento. Tenía 48 años.

El músico fue una figura fundamental en el sonido distintivo de Limp Bizkit.

La mítica banda de rock Limp Bizkit anunció el fallecimiento de su bajista, Sam Rivers. Fue con un comunicado en las redes sociales en donde pidieron respeto y privacidad ante el luto. Tenía 48 años.

Reino Unido: asesinaron en prisión a un exestrella de rock condenado por abuso sexual a menores

La noticia dejó en shock a los seguidores y causó conmoción en la industria musical. Si bien no trascendió el motivo del fallecimiento, su partida puso en jaque la presentación del 5 de diciembre con su festival Looserville, en Colombia.

Sus compañeros de grupo lo despidieron emocionados: "En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers. Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia".

Agregaron: "El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido . Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme. Compartimos tantos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí ".

"Era una persona única en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá por siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo. Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina. Fred, Wes, John y DJ Lethal", concluyeron.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sam Rivers (@samriverslb)

Quién era Sam Rivers, fundador de Limp Bizkit

El bajista estadounidense Sam Rivers era el miembro más joven de la banda Limp Bizki, referente del rock alternativo y nu rock. Murió este sábado 18 de octubre, según anunció el grupo en un comunicado oficial. Cuando se lanzó el álbum debut de estudio Three Dollar Bill, Y' All, en 1997, tenía 19 años.

Sus grandes influencias en la música eran Black Sabbath y Megadeth. Fue elegido en 2000 Mejor Bajista del Mundo en los premios Gibson, marca de guitarras y bajos que Rivers utilizaba.