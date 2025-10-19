IR A
Esta estrella de Matrix se propuso para ser el Profesor X en Marvel: qué dijo

La Casa de las ideas dará un nuevo enfoque a su Universo Cinematográfico con una versión completamente nueva de los X-Men.

A sus 64 años

A sus 64 años, Laurence Fishburne es uno de los actores más queridos y carismáticos de Hollywood, especialmente por su papel en Matrix. Por tanto, ficharle para la saga X-Men sería un añadido de enorme nivel a las filas de la compañía.

Marvel ya tiene en marcha su próxima Saga Mutante, que arrancará a partir de 2028 tras el estreno de Avengers: Secret Wars. La Casa de las ideas dará un nuevo enfoque a su Universo Cinematográfico con una versión completamente nueva de los X-Men. Por ello, la compañía ya está buscando a actores que asuman los diferentes personajes que protagonizarán la próxima era del UCM.

Lo cierto es que ha habido muchos actores dando vida a Superman o a Batman y otros tantos a Spider-Man, por mencionar algunos ejemplos, pero solo ha habido un Lobezno, y ese ha sido Hugh Jackman.
¿Sigue en Marvel? Qué pasará con Hugh Jackman en las próximas películas de X-Men

Cíclope, Jean Grey, quién sabe si Lobezno. Ahora, una gran estrella de Matrix acaba de ofrecerse abiertamente a Marvel para formar parte de los X-Men como el nuevo Profesor X.

El personaje de Charles Xavier ha recaído principalmente en dos actores. Sir Patrick Stewart ha dado vida al personaje desde las películas originales de X-Men de principios de los 2000. Por su parte, James McAvoy se hizo con el papel en una versión más joven para las siguientes películas de la saga. Ahora, con la próxima Saga Mutante de Marvel, el estudio necesitará un nuevo actor. Y hay uno que se ha propuesto voluntariamente y que encajaría muy bien.

Qué dijo Laurence Fishburne sobre ser el Profesor X en las nuevas películas de Marvel

Hablamos del mismísimo Laurence Fishburne, el Morfeo de la saga Matrix, que recientemente ha asegurado que le encantaría ser el nuevo Profesor X de Marvel. "Sé que ahora están hablando de los X-Men. Así que, en este momento, quiero una de dos cosas. La primera sería: ¿Qué opina de Laurence Fishburne como el Profesor X?", sugirió en un panel en la New York Comic Con.

Matrix-y-morfeo

A sus 64 años, Laurence Fishburne es uno de los actores más queridos y carismáticos de Hollywood, especialmente por su papel en Matrix. Por tanto, ficharle para la saga X-Men sería un añadido de enorme nivel a las filas de la compañía. Por ahora, en Marvel no han respondido a la petición del actor, pero sin duda la pelota se encuentra en su tejado. Y es que el estudio ya prepara la nueva película de X-Men de la mano del director Jake Schreier (Thunderbolts*). Quién sabe, quizá en ella podamos ver a Fishburne como el nuevo Profesor X de Marvel.

Por otro lado, en el panel también se dejó caer la posibilidad de que Laurence Fishburne se uniera no solo a Marvel como el Profesor X, sino también a Star Wars. La franquicia galáctica regresa a los cines por fin en 2026 y, a partir de ahí, hay numerosas películas en camino. Pero, para esta otra saga, el actor no parece tener ningún interés en trabajar en ella. "No, estoy bien", afirmó.

matrixjpg

Eso sí, la negativa de Laurence Fishburne a Star Wars no se debe a que no le guste la franquicia, ni mucho menos. De hecho, se confesó como un gran fan. "Lo estoy viendo todo. Estoy viendo todo lo de Star Wars. Ahora mismo voy por la mitad de Rebels. Me basta con sentarme en el sofá y ver Star Wars. No necesito un sable láser. No lo necesito", explicó el actor.

matrix-warner-bros-morfeo
