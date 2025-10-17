17 de octubre de 2025 Inicio
Fuerte reclamo de familiares y profesionales en ANDIS: "Necesitamos que se implemente la ley de emergencia"

Los manifestantes ingresaron a la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad, ubicada en Belgrano. Reclaman por la implementación de la legislación que otorgaba mayores fondos, fue aprobada en el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei.

Crece la tensión en la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde decenas de familiares y prestadores médicos se manifestaron e ingresaron a las oficinas el organismo para reclamar por la implementación de la ley de emergencia, aprobada por el Congreso de la Nación y vetada luego por el presidente Javier Milei.

Daniel, padre de una persona con discapacidad, relató al periodista de C5N Bernardo Magnano la dificil situación que atraviesa debido a la falta de prestaciones: "Estamos muy mal, como todo el tren de discapacidad. Están recortando todo lo que nuestros hijos necesitan y eso implica que no tienen el nivel de calidad de vida que necesitan".

La manifestación se llevó a cabo en el marco de una reunión convocada por el interventor de ANDIS, Alejandro Vilches, quien primero citó a los representantes de los prestadores para tratar los aumentos el día de hoy a las once de la mañana, en un principio, pero luego cambió el horario de la reunión para las 10. Sin embargo, en el día de ayer, los prestadores fueron informados con que la cita fue cancelada por "fuerza mayor".

Después de varias horas de tensión en la entrada de ANDIS, el interventor recibió a los familiares cerca de las 14:00hs. "No tenemos buenas noticias, nos recibió el doctor Vilches. Estuvimos charlando, nos comunicó que la semana que viene puede llegar hacer una convocatoria al directorio. Nos dijo claramente que no puede confirmar, pero no es seguro, sino que habló para convocar después de las elecciones", informó Pablo Molero, presidente del Foro de Discapacidad.

Por su parte, una prestadora de un centro de día explicó que "hace un año que no recibimos aumentos y así todo es muy dificil. Todo aumenta. Hay que pensar que lo nuestro es fundamental". "La gente que trabaja, los profesionales, los trabajadores. Cuesta mucho conseguir porque no va nadie. A ellos no le alcanzan ni le rinde", concluyó.

