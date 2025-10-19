19 de octubre de 2025 Inicio
León XIV canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos

El "médico de los pobres" y la religiosa, que dedicó su vida a la educación, fueron canonizados en la Basílica de San Pedro junto a otros cinco beatos. "Los nuevos santos no son héroes ni paladines de algún ideal, sino hombres y mujeres auténticos", destacó el Papa.

Hernández y Rendiles ya eran venerados en Venezuela hace décadas.

En una ceremonia que se desarrolló este domingo en el Vaticano, el papa León XIV canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los primeros dos santos de Venezuela, un hecho histórico que se celebró en todo el país y entre la diáspora venezelona en el exterior.

El papa León XIV  podría visitar por primera vez Latino América desde que fue elegido como jefe de la Iglesia Católica.
El pontífice encabezó la misa en la Basílica de San Pedro, cuya fachada fue decorada con enormes tapices que mostraban los rostros de los siete nuevos santos canonizados este 19 de octubre. La Plaza estaba colmada por unos 55.000 fieles que llegaron de todas partes del mundo.

Durante la liturgia, el prefecto del dicasterio para la Causa de todos los Santos leyó las biografías de los siete beatos y pidió que sus nombres fuesen inscritos en el libro de los santos. Luego, el Papa leyó la fórmula en latín para la canonización, que fue recibida con fuertes aplausos desde la plaza de San Pedro.

Además de Hernández y Rendiles, fueron canonizados el arzobispo católico armenio Ignacio Choukrallah Maloyan; Peter To Rot, laico de Papúa Nueva Guinea; las religiosas italianas Vincenza Maria Poloni y María Troncatti, y el laico italiano Bartolo Longo.

León XIV señaló que entre ellos hay "mártires por su fe", "evangelizadores y misioneras", "carismáticas fundadoras" y "benefactores de la humanidad", pero tienen en común que fueron "fieles amigos de Cristo". "Los nuevos santos de hoy no son héroes ni paladines de algún ideal, sino hombres y mujeres auténticos", afirmó.

Quiénes son los primeros santos venezolanos

San José Gregorio Hernández, conocido como el "médico de los pobres", nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, estado de Trujillo, y murió el 19 de junio de 1919, atropellado por uno de los pocos vehículos que circulaban en Caracas. Se lo venera hace más de un siglo por su caridad y humildad.

Fue beatificado por el papa Francisco el 30 de abril de 2021, después de que se le reconociera el milagro de la recuperación de Yaxury Solórzano Ortega, una niña que recibió un disparo en la cabeza y que, según los médicos, no tenía esperanzas de salvarse.

Santa Carmen Rendiles nació el 11 de agosto de 1903 en Caracas. Aunque mostró desde joven una fuerte vocación religiosa, varias comunidades la rechazaron porque le faltaba casi todo el brazo izquierdo. En 1927 ingresó a la Congregación de las Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento y en 1965 fundó un nuevo instituto religioso.

Estuvo comprometida con la educación y fundó varios colegios para niñas de bajos recursos. Falleció el 9 de mayo de 1977 y fue beatificada el 16 de junio de 2018, también por el papa Francisco, después de que se le atribuyera la curación de una médica venezolana en julio de 2003. Tres años más tarde se aprobó un segundo milagro: la curación de una mujer en 2015.

